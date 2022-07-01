曝台积电 3 大客户同时减产：苹果 iPhone 目标缩减 10%，矿潮消退致 RTX40 显卡延期拉货

IT之家 7 月 1 日消息，据台湾电子时报，台积电罕见地出现了 3 大客户同时调整订单地的情况，将于 7 月中举行的业绩说明会下修全年营收目标的传闻已涌现，这表明苹果、AMD、NVIDIA 对于今年下半年的市场表现不再有年初那般看好。

报道指出，全球半导体行业急转直下，手机等众多消费性电子需求跌速超乎预期，半导体、电子供应链库存急速攀升，跌价与砍单潮迅速扩散。

但是，哪怕业界背景如此不济，台积电业务依然稳固，成熟与先进制程产能未见松动，代工报价更是逆势再涨，依然是赚的盆满钵满。

有半导体业内人士透露，苹果 iPhone 新机目标（9000 万）出货减少 1 成外，AMD 也因 PC 市况遇冷而大幅削减 7/6nm 制程订单约 2 万片左右，而英伟达更因挖矿热潮消退而传出希望延后 1 季拉货的消息。

据称，NVIDIA 自三星 8nm 转投台积电后，付出巨额预付款以争取到更多 5nm 以下制程产能，然而矿潮衰减太快，库存过高，加上二手卡大举倒向市场，以及电竞 PC 需求不如预期强劲，迫使其不得不调整计划，向台积电表明将延迟且缩减首波订单。

另外，AMD 虽减少 7/6nm 订单约 2 万片，但 5 nm 的 PC 与服务器订单未见调整，加上 AMD 也愿意接受涨价，因此，对于台积电影响应不大。只是 NVIDIA 想砍单但在台积电不愿让步所以有点僵持。

英伟达希望采用 5nm 工艺的下一代 RTX 40 系列可延迟一季拉货，甚至延至 2023 年首季，但空出产能必须由 NVIDIA 找到其他客户接盘，将损失降至最低。

台积电首季营收飙高，预估第 2 季度营收约为 176 亿~182 亿美元，季增 3.5% 上下，预估毛利率为 56~58%，营益率 45~47%。第 2 季财测皆较首季更上一层楼，全年营收将成长 3 成左右。

此外，由于终端需求急速下降，设备交付期延长且劳动力不足，台积电的高雄新厂可能将延至 2024 年底或 2025 年量产。

IT之家曾报道，台积电 5 月合并营收 1857.05 亿新台币（约 421.55 亿元人民币），环比增长 7.6%，同比增长 65.3%，再创单月营收历史新高。

台积电今年 1 月至 5 月累计营收约 8493.43 亿新台币（约 1928.01 亿元人民币），同比增长 44.9%。

此外，台积电预计第二季度营收 176 亿美元（约 1177.44 亿元人民币）至 182 亿美元（约 1217.58 亿元人民币），毛利率 56%-58%、营业利益率 45%-47%。

作为对比，台积电 2022 年 4 月合并营收约为 1725.61 亿新台币（约 389.99 亿元人民币），环比增长 0.3%，同比增长 55.0%，超过今年 1 月的高峰 1721.76 亿新台币（约 389.12 亿元人民币）。