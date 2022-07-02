Asahi Linux 开始适配苹果 M2 芯片 Mac，已支持 NVMe、USB 等

IT之家 7 月 2 日消息，Asahi Linux 是研究 Linux for Apple Silicon macs 的组织群体，3 月 18 日，Asahi Linux 宣布成功在 M1 MacBook Air 笔记本电脑上运行，并开放了 Asahi Linux 的下载安装。

近日，Asahi Linux 项目的主要开发人员 Hector Martin 在推特上透露了开发进展。6 月 27 日，Asahi Linux 首次运行在了 M2 MacBook Pro 上。

经过一天的开发调试，Hector Martin 表示已有多项 M2 MacBook Pro 的硬件可在 Asahi Linux 上运行，比如 NVMe、USB 和 SMC。但是也有不少硬件仍然无法使用，比如键盘、触控板、SPMI、PCIe、Thunderbolt 等。

看来 Asahi Linux 对 M2 的适配已经在进行中，我们可以等待下一个版本看看是否能支持 M2 Mac。

IT之家了解到，Asahi Linux 已在官方博客平台发布了首个公开的 alpha 版本，适用于开发人员和高级用户，支持 OTA 升级，需要 M1、M1 Pro 或 M1 Max 电脑（Mac Studio 除外）。