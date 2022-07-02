华为 P50 Pocket 折叠屏推送鸿蒙 HarmonyOS 2.0.1.191 更新：支持镜像智拍功能

IT之家 7 月 2 日消息，华为 P50 Pocket 折叠屏手机近期公布了 P50 Pocket 折叠屏手机两款新配色，采用素皮材质，分别是金色和银色，将在 7 月 4 日正式亮相。

现在，华为 P50 Pocket 折叠屏手机开始推送鸿蒙 HarmonyOS 2.0.1.191 更新，据 @厂长是关同学 称，本次更新下载包大小为 1.24GB。本次更新相机新增了镜像智拍功能，拍摄时，被拍摄者也可以通过外屏实时预览拍摄画面，推荐更新体验。

[相 机]

新增镜像智拍功能，拍摄时，被拍摄者也可以通过外屏实时预览拍摄画面，调整姿势与角度，获取更满意的影像

[主 题]

长按外屏主题至界面缩小后，左右滑动可切换主题，向上滑动可移除主题

优化外屏主题和外屏卡片的设置操作

[系 统]

优化部分场景的系统稳定性

[安 全]

合入 2022 年 5 月安全补丁，增强手机系统安全

华为 P50 Pocket 折叠屏手机于去年 12 月份发布，采用万象双环设计，上下叠放镜头模组及圆形外屏。华为 P50 Pocket 采用了 6.9 英寸柔性外屏（21:9 屏幕比例、2790x1188 分辨率、120Hz 刷新率、P3 全局色彩管理），外屏尺寸为 1 英寸。华为 P50 Pocket 搭载全新一代水滴铰链，屏幕平整度提升 28%。

华为 P50 Pocket 搭载骁龙 888 4G 芯片，内置 4000mAh 电池，支持最大 10V / 4A 华为超级快充。

华为 P50 Pocket 搭载超光谱超级影像单元，由 10 通道多光谱传感器、闪光灯、超光谱补光灯、激光对焦传感器、4000 万像素原色摄像头、1300 万像素超广角摄像头和 3200 万像素超光谱摄像头组成。