微软 AI 编程工具 Copilot 转付费引争议，开源组织号召退出 GitHub

IT之家 7 月 2 日消息，微软 GitHub AI 编程工具 Copilot 在经过了近一年的免费测试后正式上线，定价每月 10 美元或每年 100 美元，这一做法引发了不小的争议，甚至引来了行业的抵制。

专注于自由和开源软件 (FOSS) 的非营利组织软件自由保护协会 (SFC) 表示，它已停止使用微软的 GitHub 进行项目托管，并敦促其他软件开发商也这样做。

在博客中，SFC 称与 GitHub 的决裂正是由于 AI 编程工具 Copilot 的收费。SFC 表示，GitHub 决定发布源自 FOSS 代码的营利性产品，这一做法“令人难以接受”。

IT之家了解到，Copilot 基于 OpenAI 的 Codex，可以在开发者工作时向他们推荐代码。据 GitHub 称，Copilot 接受了“来自公开来源的自然语言文本和源代码的训练，包括 GitHub 上公共存储库中的代码”。

SFC 称，微软和 GitHub 未能提供以下说明：

有关在公共代码上训练其 AI 系统的版权后果

Copilot 为何接受 FOSS 代码而不是受版权保护的 Windows 代码的培训

是否可以指出训练集代码附带的所有软件许可和版权所有者。

SFC 表示，虽然目前不会强制现有的成员项目迁移，但将不再接受没有长期计划从 GitHub 迁移的新成员项目。