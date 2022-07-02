微软 Win11/10 Office 预览版 2207 发布：Excel 新增禁用自动数据转换功能

IT之家 7 月 2 日消息，微软已面向 Windows Beta 频道发布了 Office 预览版本 2207（内部版本号 15427.20000），新版本为 Excel 引入了新选项，允许用户选择应用程序自动转换的数据类型。此外，还有针对 Word、Outlook、OneNote、PowerPoint、Publisher 和 Access 的多项修复和改进。

下面是更新内容

Excel

控制数据转换

用户现在可以禁用特定类型的自动数据转换；这样，用户就不必担心 Excel 会将数据转换为大家不想要或不期望的格式。用户只需选择文件 > 选项 > 高级 > 自动数据转换，然后选择要禁用的转换。

修复了在某些情况下，在禁用“开始”屏幕的情况下启动 Excel 后打开工作簿时，公式栏背景的某些部分会错误地显示为白色的问题。

修复了当用户在保存和关闭后立即重新打开应用程序时受保护标签停止工作的问题。

修复了图表中的单元格引用显示不正确的问题。

Outlook

修复了阻止 Room Finder 在 GCC 高环境中加载的问题。

修复了以下问题：如果用户的默认链接权限类型设置为“特定人员”，则使用 Outlook 的“插入链接”选项插入的链接权限未按预期授予收件人（并且可能会生成错误）。

修复了应用程序错误地为配置文件中的其他 Exchange 帐户创建新组配置的问题。

修复了如果用户在未请求响应时从阅读窗格中双击会议的暂定响应按钮，应用程序将意外关闭的问题。

Word

修复了用户界面有时会在 ARM64 设备上停止渲染的问题。

修复了在应用程序中图片应用 3D 效果时出现的问题。

修复了导致应用无法正确刷新的问题。

修复了将文件另存为 Adobe PDF 时应用程序意外关闭的问题。

修复了当用户双击隐藏空白时内容被隐藏的问题。

修复了通过内置标签添加页脚错误地移动现有手动添加页脚的问题。

OneNote

修复了导致应用程序意外关闭的问题。

修复了即在画布上插入形状或线条后，当选择该形状或线条进行移动或调整大小时，光标不会改变的问题。

PowerPoint

修复了对自定义文档属性的更改，并不总是反映在用户界面中的问题。

修复了使用信息权限管理有时会错误地禁用表格样式选项的问题。

Access

修复了尝试在唯一标识符列中支持 Unicode 字符时发生的问题。

Publisher

修复了在应用程序中图片应用 3D 效果时出现的问题。

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