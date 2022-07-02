改换安卓最强芯天玑 9000+？雷军预热 L2M 新机，此前爆料为小米 12S Pro 天玑 9000 版

IT之家 7 月 2 日消息，小米 12S 系列将于 7 月 4 日正式发布，根据入网信息，还有一款型号为 2207122MC 的小米 L2M 新机在列，消息称搭载天玑处理器，此前的预测都是天玑 9000 版小米 12S Pro。

然而，今日晚间，小米 CEO 雷军在微博突然询问网友“我们聊聊天玑 9000+，大家如何看？”引来一众网友猜测，小米公关部总经理王化也在下方评论了一个吃惊的表情。

IT之家了解到，小米 L2M 新机目前已双证齐全。据数码博主 @数码闲聊站 透露，这款机型搭载天玑处理器，入网标配快充为 67W。

今年 3 月份，小米 CEO 雷军在微博询问网友“大家真的需要 D8100 / D9000 版本的小米 12？”随后他删除了这条回复，但被网友截图了下来。如果得到确认，那将是小米数字旗舰系列首款联发科机型。

天玑 9000+ 采用 Arm 的 v9 CPU 架构与 4nm 八核工艺，CPU 性能提升了 5%，GPU 性能提升了 10%。联发科表示，使用天玑 9000+ 的手机将于 2022 年第三季度上市。Geekbench 5 跑分显示，天玑 9000+ 单核 1322，多核 4331，是目前安卓方面的最强芯。

Cortex-X2 大核的频率由天玑 9000 的 3.05GHz 提升到了 3.2GHz，还有三个 Cortex-A710 内核和四个 Cortex-A510 内核，并配备 Arm Mali-G710 MC10 图形处理器。