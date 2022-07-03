维珍轨道在首次夜间任务中成功发射卫星

IT之家 7 月 3 日消息，由于火箭推进剂的温度“略微超出范围”，原定于周三的维珍轨道 (Virgin Orbit) 首次夜间发射任务推迟至今天。

美国东部时间周六凌晨 1:49，维珍轨道从加利福尼亚的莫哈韦航空航天港发射了一枚载有七颗卫星的火箭，这标志他们小型卫星发射器的第一次夜间任务成功。

该公司在其名为“宇宙女孩 (Cosmic Girl)”的波音 747 运载机的帮助下将卫星带入低地球轨道，该飞机在机翼下方装有 LauncherOne 火箭，以此将其送上 35000 英尺的太空。

作为 NASA 太空测试计划的一部分，该任务在 1988 年 Paula Abdul 之后被称为 Straight Up，它涉及七颗研究卫星。

维珍轨道总共进行了五次发射尝试，仅在 2020 年 5 月的首次试飞中失败了一次，这是该公司迄今为止的第四次成功案例。

IT之家了解到，维珍轨道由英国亿万富翁理查德布兰森所有，而维珍银河则是该公司独立的商业航天部门。该公司去年通过 SPAC（特殊目的收购公司）合并上市。

据 The Verge 报道，这项名为“Straight Up”的任务是为美国太空部队执行的，将测试携带七颗小型卫星。这将是维珍轨道的第五次任务，也是该公司通过 SPAC 合并上市以来的第二次任务。此次发射原定于美国东部时间凌晨 1 点的发射窗口进行，是该公司在夜间的首次发射。

维珍轨道使用了一种特殊的方式发射卫星，火箭 LauncherOne 会由一架波音 747 运送到约 1 万米的高度，然后释放助推器并点燃主发动机，将其有效载荷推入轨道。