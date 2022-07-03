《原神》2.8 版本 PV“仲夏！幻夜？奇想曲！”公布：7 月 13 日上线，须弥场景曝光

IT之家 7 月 3 日消息，昨日晚间，米哈游公布了《原神》2.8 版本 PV“仲夏！幻夜？奇想曲！”，新版本将于 7 月 13 日正式上线。

于是众人追随既定的命运，准备迎接未知的邂逅与挑战。

「因为至夜至圣的皇女，自会降下昭告胜利的判决。」

「然而身经百战的勇者啊，无需畏惧动荡的混沌与消亡！」

来历不明的妖刀，悬而未决的疑案，以及熟悉又陌生的远海群岛…

盛夏是个美妙的时节，总是会发生许多奇异事件。

IT之家了解到，在 2.8 版本中，《原神》将上线新角色“鹿野院平藏”。参与活动祈愿的还将有枫原万叶、可莉、宵宫等角色。

「鹿野院同心才思敏捷，独具慧心。为人虽恃才放旷，仍不掩天纵之资。天领奉行有此人杰，也是我辈之幸。」—— 神里绫人

天领奉行的少年侦探，自由散漫，开朗活泼。

乍看只是个毛头小子，实际上却是天领奉行无可争议的破案第一人。

他身上不仅兼具天马行空的想象力与细致缜密的逻辑推理能力，更拥有令旁人惊叹不已的探案直觉。

每当罪案发生，同僚们尚在依靠经验寻找办案方向，他却已经从意想不到的角度切入，进而追逐到正确答案。

人们都被他超敏锐的直觉折服，称那份思维与效率简直像是得到了神明点拨。这时，平藏便会摆出他招牌的自信笑容：「说不定，这是连神明也没法办到的事哦！」