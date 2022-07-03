消息称《寂静岭》新作将于 7 月 12 日公开

IT之家 7 月 3 日消息，科乐美旗下的《寂静岭》是非常经典的恐怖游戏系列，不过自从小岛秀夫的“《寂静岭》P.T.”之后，该系列就再无音讯。

今日，有日本网友放出了一段“新作”的预告片，显示这款游戏将于 7 月 12 日“全球揭秘”。如果是真的，这意味着科乐美将会在下周公布这个预告片。

据称，Konami 本周举行了股东大会并向众人展示了这段预告片，后来这段预告片被人放到日本论坛上。爆料人声称该视频来自科乐美内部。视频中基本没啥内容，只有一个符号，以及“全球亮相 - 7 月 12 日”。

IT之家了解到，《寂静岭》（日语：サイレントヒル，英语：Silent Hill）是由科乐美公司发行的 PlayStation 平台恐怖生存游戏。

《寂静岭》于 1999 年 1 月在北美发售，随后于日本与欧洲推出。游戏使用第三人称视角与即时渲染画面，但开发商受机能限制，只能大量使用迷雾和黑暗效果弥补画面缺陷，然而没想到这一视觉效果反而成为了游戏特色。

前四部数字作由 Team Silent 开发，第五作《寂静岭：起源》和第七作《寂静岭：破碎的记忆》交由 Climax Group 开发，第六作《寂静岭：归乡》则 Double Helix Games 制作，第八作《寂静岭：暴雨》由 Vatra Game 制作。