苹果隐私新政重伤广告业务，Meta 面临挑战：将发力 Instagram Reels 对标 TikTok

据报道，Facebook 母公司 Meta 警告其员工，在经济疲软的情况下，该公司将继续经受与核心线上广告业务相关的挑战，预计下半年公司发展会非常艰难。

Meta 首席产品官 Chris Cox 在一份内部备忘录中详细说明了公司当前财务困境。Meta 一位发言人向外媒证实，该备忘录详细说明了公司计划投资的关键领域。

Cox 重申了 Meta 首席执行官兼联合创始人马克・扎克伯格（Mark Zuckerberg）在 Q1 财报后与分析师通话中发表的声明，该声明详细说明了苹果去年对 iPhone 进行的隐私更新对 Meta 的业务造成的负面影响。

这位高管补充说，该公司正处于“严重的危机时期，正面临巨大困难”，他还强调公司面临的挑战不可能在短时间内消失。

Cox 在备忘录中表示，公司需要在增长放缓的环境下完美地执行策略，团队不应期望有大量的新工程师和预算投入，必须更注重优先级，深思熟虑地衡量哪些工作能产生影响，在公司内部投资于开发人员的效率和速度，并运营更精简高效的团队。

苹果隐私新政限制了 Facebook 向特定受众投放广告的能力。为了抵消这一影响，Cox 表示，公司正在大力推动 Instagram Reels 的盈利能力，该功能对标的是短视频应用 TikTok。同时正如该公司此前所说，他们也在投资人工智能，以推动像 TikTok 那样的精准内容推荐。

Meta 还计划投资一些功能，使零售商更容易在其应用程序上向客户展示广告，并加强员工与企业的信息沟通。

Meta 的一位发言人向外媒淡化了这份内部备忘录的重要性，他指出：“这只是一份内部战略备忘录，旨在重申财报中说过的挑战与机会。在此基础上，我们将把更多精力放在解决这些问题上。”