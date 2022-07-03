吉利旗下沃尔沃欧洲新建第三座纯电车型工厂，年产能 25 万辆

IT之家 7 月 3 日消息，吉利旗下的沃尔沃汽车将在欧洲建造第三家纯电汽车制造工厂，这是该公司到 2030 年实现全电动化、到 2040 年实现气候中性化计划的一部分。

新厂区位于斯洛伐克，临近科希策，覆盖沃尔沃最大的销售区，并可藉此补齐比利时根特工厂和瑞典托斯兰达工厂的缺口。

据介绍，新工厂计划投资 12 亿欧元，约 20% 的资金可以通过政府补贴获得，将于 2023 年开始建造、2024 年安装设备和生产线，2026 年开始批量生产沃尔沃下一代纯电车型。该公司表示，该工厂的设计年产量可达 25 万辆。

新工厂将投资约 12 亿欧元，位于斯洛伐克东部的科西策附近，成为该国第五家汽车工厂，将受益于完善的汽车供应链。

沃尔沃汽车 的目标是到 2025 年达到 120 万辆的全球年销量，目标是在欧洲、美国和亚洲实现这一目标。

沃尔沃首席执行官吉姆・罗文 (Jim Rowan) 表示:“我们的明确目标是到 2030 年成为一个纯电动汽车品牌，这与我们的目标相符”“欧洲是我们最大的销售区域，对我们向电气化转型和持续增长至关重要。我很高兴将沃尔沃汽车的生产足迹扩大到斯洛伐克，并期待着迎接新的同事和合作伙伴。”

沃尔沃表示，科希策与欧洲其他地区有着良好的物流通道，并拥有良好的供应商基础。斯洛伐克政府提供的激励措施也是决定将工厂设在科希策的一个关键因素。

该工厂计划每年生产 25 万辆汽车，预计将为该地区提供数千个新的就业机会。该基地还允许工厂在未来进一步扩大。

科希策工厂的建立代表了沃尔沃汽车近 60 年来第一个新的欧洲制造基地。IT之家了解到，托斯兰达工厂于 1964 年开工，一年后根特工厂也正式开工。这些设施加起来每年可以生产 60 万辆汽车。