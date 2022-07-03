《奥比岛》页游被他人非法利用漏洞盗取游戏资产，官方称已启动报警程序

IT之家 7 月 3 日消息，经典儿童网页游戏《奥比岛》今日在官方微博发布声明，原游戏内限量物品出现利用游戏漏洞进行非法盗取的行为，目前官方已在积极排查问题，并正式启动报警程序。

近日，有玩家称《奥比岛》页游中限量 100 个的“荆棘花朵十字架”、“极限特工站姿”、“净・梦舞彩蝶双辫”等道具出现“溢出”的情况，官方回应称正在对游戏内道具进行全方位的核查，对此将暂时关闭交易行系统。

亲爱的小奥比，近日页游官方接到部分小奥比的反馈，原游戏内限量物品 "荆棘花朵十字架"、"极限特工站姿"、“净・梦舞彩蝶双辫”等道具出现利用游戏漏洞进行非法盗取的行为，目前官方已在积极排查问题。为保障小奥比的权益与信息安全，我们正在对游戏内道具进行全方位的核查，对此将暂时关闭交易行系统。 官方在此严正声明：对于一切利用游戏漏洞进行非法盗取游戏道具的行为，我们坚决抵制，如发现个人或平台进行盗刷行为，我们将会采取相应的处罚措施，严重者将会被封停游戏账号。 也请小奥比们不要担心，官方将会尽快核查漏洞，尽早给予处理方案。后续官方会将处理方案另行公示。在此期间，小奥比如有发现类似情况，也可将问题反馈给官方客服 020-83995251，我们将会积极进行记录处理。

针对目前“奥比岛页游被他人非法利用游戏漏洞盗取游戏资产”事宜，我司高度重视并已与警方取得联系，正式启动报警程序。目前我方正在对游戏内道具、系统进行全方位的核查，同时暂时关闭交易行系统。 目前我们正在收集整理恶意牟利团伙的犯罪证据，后续也将根据需要配合的有关部门开展工作，保证小奥比的正当权益。 对此给各位小奥比带来的不便，我们深表歉意。对应后续的处理解决方案，将在确定后第一时间同步大家。

IT之家了解到，《奥比岛》是由广州百田信息科技有限公司研发运营的一款儿童网页游戏，于 2008 年上线，以交友、模拟经营为主。

此外，《奥比岛：梦想国度》手游宣布将于 7 月 12 日正式上线，将筛选页游出现过的几百种玩法，可以换装、养小精灵、交友、玩小游戏，预计是走怀旧路线。