Bose 推出 SoundLink Flex 蓝牙音箱酒红色限量版，售价 1399 元

IT之家 7 月 3 日消息，今年 3 月份，Bose 推出了 SoundLink Flex 便携蓝牙音箱，首发黑色、烟白色和蓝色，国行 1399 元。今天，官方推出了这款音箱的酒红色限量版，售价同样是 1399 元。

IT之家了解到，该产品搭载了 Bose 特有的声学技术，音色深邃清晰，而且具备用全新的 Bose PositionIQ 技术。Bose 称就其尺寸而言，其音频性能“令人震惊”。官方称，SoundLink Flex 拥有便携坚固的外观设计，具有 IP67 防尘防水等级以及长达 12 小时的电池续航能力。

SoundLink Flex 宽 7.9 英寸（约 200.66 毫米），高 3.6 英寸（约 91.44 毫米），厚 2.1 英寸（约 53.34 毫米），重量略高于 1 磅（约 454 克）并有一个内置的实用环，可连接到卡扣上。

SoundLink Flex 的内部采用定制的变换器，Bose 称其能够产生“你能在胸口感觉到的低音”。借助 Bose PositionIQ 功能，官方称该音箱可自动侦测扬声器的摆放方式，无论是直立、悬挂还是平放，都能够做出相应优化，始终保持丰富、逼真的音效表现。