Gurman：苹果 AirPods Pro 2 不太可能有心率 / 体温检测功能

IT之家 7 月 3 日消息，此前有传言称，苹果 AirPods Pro 2 将于今年晚些时候推出，将首次包含健康追踪功能。然而，彭博社的一份新报告淡化了这种可能性。
在最新一期的 Power On 通讯中，彭博社的 Mark Gurman 称，新款 AirPods Pro 有望在“今年晚些时候”上市。来自 52Audio 等消息来源的最新报道表明，AirPods Pro 2 将支持无损音频播放，并将重新设计耳机盒。
IT之家了解到，Gurman 表示，他并不期望新耳机支持心率监测或体温监测。这两项功能都在苹果公司内部进行了“探索”，但不太可能在今年推出：
今年的 AirPods Pro 不太可能获得心率监测。正如我最近一直在报道的那样，苹果正准备在今年晚些时候推出新的 AirPods Pro。2019 年买到第一代 AirPods Pro 的用户，耳机的电池可能即将报废，或者可用性正在下降。
在过去的几个月里，有传言称今年的 AirPods Pro 能够确定佩戴者的心率或体温。有人告诉我，这两个功能都不太可能在 2022 年升级中出现，尽管这两种增强功能都已在苹果公司内部进行了探索，并且可能有一天会出现。
根据 52Audio 的渲染图，AirPods Pro 2 仍然有耳机杆，看起来很像 AirPods Pro 和 AirPods 3，会有一大堆新功能：
更新的 H1 芯片：更新的 H1 芯片预计将具有升级的 SiP 封装系统和自适应噪声消除功能，包括性能和功耗的改进。
Find My：AirPods Pro 2 预计将支持 Find My 查找功能，允许用户使用 Find My 应用定位耳机。之前有传言称，耳机盒上会有一个扬声器，让它们在丢失时可以发出声音。
心率检测：此前消息称健康类的传感器会出现在 AirPods Pro 2 中，52Audio 声称该耳机将能够从耳内检测心率。
温度检测：心率传感器也可能支持温度检测，但 52Audio 表示无法确认。
音频改进：AirPods Pro 2 将与 AirPods 3 有类似的音频改进，具有“定制的高振幅驱动单元和高动态范围放大器的组合”。还将包括自适应均衡、动态头部跟踪的空间音频和音频共享等。
USB-C：AirPods Pro 2 将采用 USB-C 接口，而不是 Lightning，这也符合苹果产品的变更趋势。
助听器功能：52Audio 声称 AirPods Pro 2 将可以用作助听器。该耳机可以“通过耳机盒收集声音，并传输到耳机进行声音增强和播放”，目的是帮助听力损失的人更好地听到环境中的声音。该网站认为，此前被描述为 AirPods Pro 2 侧面的挂绳孔实际上是某种助听功能开孔。