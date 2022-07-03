Gurman：苹果 AirPods Pro 2 不太可能有心率 / 体温检测功能

IT之家 7 月 3 日消息，此前有传言称，苹果 AirPods Pro 2 将于今年晚些时候推出，将首次包含健康追踪功能。然而，彭博社的一份新报告淡化了这种可能性。

在最新一期的 Power On 通讯中，彭博社的 Mark Gurman 称，新款 AirPods Pro 有望在“今年晚些时候”上市。来自 52Audio 等消息来源的最新报道表明，AirPods Pro 2 将支持无损音频播放，并将重新设计耳机盒。

IT之家了解到，Gurman 表示，他并不期望新耳机支持心率监测或体温监测。这两项功能都在苹果公司内部进行了“探索”，但不太可能在今年推出：

今年的 AirPods Pro 不太可能获得心率监测。正如我最近一直在报道的那样，苹果正准备在今年晚些时候推出新的 AirPods Pro。2019 年买到第一代 AirPods Pro 的用户，耳机的电池可能即将报废，或者可用性正在下降。 在过去的几个月里，有传言称今年的 AirPods Pro 能够确定佩戴者的心率或体温。有人告诉我，这两个功能都不太可能在 2022 年升级中出现，尽管这两种增强功能都已在苹果公司内部进行了探索，并且可能有一天会出现。

根据 52Audio 的渲染图，AirPods Pro 2 仍然有耳机杆，看起来很像 AirPods Pro 和 AirPods 3，会有一大堆新功能：