商汤科技今日继续大跌超 10%，市值不足千亿港元

7 月 4 日，今日商汤港股开盘后继续大跌，截至发稿跌幅超 10%，报 2.81 港元，继续创下新低；市值跌破千亿大关，仅剩下 938 亿港元（约 801.05 亿元人民币）。

此前一个交易日（6 月 30 日），商汤收盘股价下跌 46.77%，报 3.13 港元，跌破 3.85 港元的发行价；该日市值蒸发超过 921 亿港元，最新市值 1049 亿港元，不足其巅峰时期的三分之一。

数据显示，6 月 30 日，商汤上市前投资者及和基石投资者所持的超过 233 亿股 B 类股份流通迎来解禁。多位投资人士认为，商汤暴跌直接诱因巨额股票解禁，但市场如此剧烈的看空反映，实际上也显示出投资者对商汤未来预期的担忧。

去年 12 月 30 日，商汤在港挂牌上市，成为中国人工智能创业大潮以来的 AI 第一股。交易首日，商汤盘中股价飙升 23%，市值触及 1500 亿港元。接下来几个交易日里，商汤继续暴涨，股价翻倍一度逼近 10 港元，市值也高达近 3250 亿港元（约 2775.5 亿元人民币）。

随后商汤股价一路走低，尤其是在今年 3 月底商汤巨亏的年报发布后，加上整体市场调整，商汤股价更是加剧下。随着近期市场回暖，商汤股价才稍有反弹，但随着解禁逼近，商汤股价承压暴跌，且抹平上市以来涨幅，目前累计跌幅达 27%。