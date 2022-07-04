屏下摄像头配银色透明机甲后盖 ，红魔 7S Pro 游戏手机外观公布

IT之家 7 月 4 日消息，今天，红魔游戏手机官方宣布红魔 7S 系列新品发布会将于 7 月 11 日发布。

红魔官方现放出新机渲染图，展示了红魔 7S Pro 氚锋透明银翼版的外观设计。从渲染图能够看出，红魔 7S Pro 的整体 ID 设计基本沿袭了此前的红魔 7 Pro，依然采用了屏下摄像头，正面一整块屏幕观感极佳，而且还采用了极具未来科幻感的银色透明机甲后盖设计，似乎还有支持 RGB 灯光的散热风扇。

除芯片外，这款机型配置与红魔 7 Pro 基本相同，后者搭载了一块 6.8 英寸的 UDC 全面屏，拥有 1080×2400 分辨率，屏幕最高刷新率为 120Hz，且支持 60/90/120Hz 三档调节，多指控采样率达到了 960Hz。

红魔 7 Pro 搭载满血版 LPDDR5+UFS3.1，拥有 5000mAh 大电池，而且标配 165W 氮化镓充电器，官方表示 15 分钟即可充满 100%。

IT之家了解到，红魔 7 Pro 后置 6400 万像素主摄 + 200 万像素微距 + 800 万像素广角三摄，屏下前摄为 1600 万像素。

其它方面，红魔 7 Pro 搭载独立游戏芯片“红芯 1 号”，可实现声、光、震、触四位一体魔感立体操控，搭配双扬声器 + 双 X 轴线性马达，为玩家提供出色的操控体验。