小米手环 7 Pro 支持 GPS 独立卫星定位，可五星同搜

IT之家 7 月 4 日消息，今日，小米官方表示，小米手环 7 Pro 支持 GPS 独立卫星定位，支持五星同搜，跑步记录运动轨迹，也能不带手机轻装上阵。

官方海报显示，小米手环 7 Pro 支持北斗、GPS、GLONASS、GALILEO、QZSS 五大卫星系统。

IT之家了解到，全球卫星导航系统国际委员会公布的全球 4 大卫星导航系统供应商包括美国的全球定位系统（GPS）、俄罗斯的格洛纳斯卫星导航系统（GLONASS）、欧盟的伽利略卫星导航系统（GALILEO）、中国的北斗卫星导航系统（BDS）。QZSS 则为日本的准天顶卫星系统。

设计方面，小米手环 7 Pro 表带将采用快拆设计，拆换表带简单快捷，方便用户混搭不同表带。这是小米手环首次采用快拆设计。自 2014 年小米发布小米手环第一代以来，小米手环一直采用“米粒”设计，更换表带都需要将手环主体从腕带中抠出来。

此外，小米手环 7 Pro 采用方形大屏形态，支持息屏显示，看时间无需抬腕、无需亮屏。

小米影像战略升级暨 Xiaomi 12S 系列新品发布会将于今日 19:00 召开。届时，小米 12S 系列、小米手环 7 Pro、小米笔记本 Pro 2022 等产品将正式亮相。