努比亚 NEOVISION 移动影像品牌宣布 7 月全新升级

IT之家 7 月 4 日消息，继小米宣布与徕卡合作、华为公布影像品牌 XMAGE 后，努比亚这边也在影像品牌方面有了动作。

中兴通讯终端事业部总裁、努比亚技术有限公司总裁倪飞今日宣布，努比亚 NEOVISION 移动影像品牌将于 7 月全新升级，为用户带来全新的影像体验。

倪飞表示：

自努比亚于 2012 年推出首款智能手机 nubia Z5，努比亚开启了计算摄影的十年探索之旅。在 2014 年，我们发布了第一部能拍星星的手机，让整个行业看到了手机计算摄影的深厚潜力，正式开启了属于努比亚的计算摄影时代。

多年来，我们先后在手机上实现了对焦测光分离、焦点曝光锁定、多重曝光、独立白平衡、电子光圈、手持防抖等丰富的专业级影像功能，让手机基本上替代了传统数码相机。在 2022 年初，努比亚首发了 35mm 焦段的人文影像镜头，开启了全焦段照片时代，这一点也广受业界认可，让友商竞相学习。而从计算摄影到硬件革新，这也进一步使手机移动摄影在某种意义上超越了专业相机所带来的体验。

七月，NEOVISION 移动影像品牌全新升级，这次我们将为牛仔们带来全新的影像体验！