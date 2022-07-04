路特斯 Type 133 曝光：明年亮相，定位纯电四门轿跑车

IT之家 7 月 4 日消息，路特斯今年发布了基于 EPA 架构开发的首款产品 TYPE 132，现在另一款新车 TYPE 133 已经曝光。

路特斯 GM Matt Windle 透露，Type 133 的最终设计已向全球路特斯经销商公布。

路特斯 Type 133 纯电轿跑对标保时捷 Taycan，Type 133 将与 Eletre 共享 EPA 平台，采用四门轿跑设计，拥有与 ELETRE 相似的设计理念，配备空气悬架、后轮主动转向灯技术。

路特斯高级设计副总裁彼得・霍伯里（Peter Horbury）表示，Type 133 的最终设计将强调空气动力学。

动力方面，新车将采用双电机四驱设计，预计入门车型功率约 600 马力，0-100km / h 加速时间可能会比 2.95 秒更快，未来也许还会推出性能更加极致的产品。

IT之家了解到，路特斯去年宣布，将在未来 5 年推出 4 款全新电动车，分别为：2022 年推出纯电智能 SUV（Type132）；2023 年推出纯电智能四门轿跑（Type133）；2025 年推出纯电智能新物种（Type134）；2026 年推出纯电小跑（Type135）。

值得一提的是，Type 133 将是自上世纪 90 年代推出 Carlton 后，路特斯推出的又一款轿车车型。