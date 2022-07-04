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华为 nova 10/10 Pro 系列正式发布：搭载骁龙 778G 4G 处理器，前置 6000 万追焦双摄，售价 2699 元起

2022/7/4 15:54:11 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 7 月 4 日消息，华为 nova 10/10 Pro 系列今日下午正式发布，搭载高通骁龙 778G 4G 处理器，售价 2699 元起

华为 nova 10：

  • 8+128GB 售价 2699 元

  • 8+256GB 售价 2999 元

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华为 nova 10 Pro：

  • 8+128GB 售价 3699 元

  • 8+256GB 售价 3999 元

京东华为（HUAWEI）nova 10 Pro 128GB 10 号色 3699 元直达链接

华为 nova 10 系列拥有 10 号色、耀金黑、普罗旺斯、绮境森林 4 款配色。nova 10 厚 6.88mm，重 168g；nova 10 Pro 厚 7.88mm，重 191g。

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华为 nova 10 Pro 业界首发前置 6000 万超广角镜头和 800 万前置人像特写镜头，配备全新双目立体视觉影像系统，两枚镜头均支持自动对焦，可实现 0.7-5 倍变焦范围。

后置摄像头方面，华为 nova 10 Pro 后置 50MP 主摄（RYYB）+8MP 超广角微距 + 2MP 景深三摄，支持暗光人像、疾速抓拍、后置人像追焦、后置人像虚化等多种模式。

此外，华为 nova10 Pro 搭载 6.78 英寸 120HzOLED 臻彩环幕屏，配备骁龙 778G 4G 处理器，拥有 4500mAh 电池，搭配华为 100W 超级快充 Turbo，号称 20 分钟充满。该机还支持 Wi-Fi 6E、NFC、智感支付。

华为 nova 10 同样搭载骁龙 778G 4G 处理器，屏幕缩小到 6.67 英寸，重量和厚度都更轻巧，配备前置 6000 万超广角镜头单摄，后置 5000 万 RYYB 超感知影像单元，电池容量降到了 4000mAh，充电速度降到了 66W，支持 Wi-Fi 6E、NFC、智感支付。

IT之家了解到，华为 nova 10/10 Pro 系列将于今日（7 月 4 日）18:08 开始预售，7 月 8 日 10:08 正式开售。

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关键词：华为 nova 10

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