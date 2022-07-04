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华为 Watch Fit 2 智能手表发布：1.74 英寸屏，新增蓝牙通话功能，首发价 799 元起

2022/7/4 16:31:27 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 7 月 4 日消息，华为今日下午发布了 Watch Fit 2 智能手表，搭载 1.74 英寸 AMOLED 屏，首发价 799 元起

据介绍，华为 Watch Fit 2 搭载 1.74 英寸 336 x 480 AMOLED 彩屏，336 PPI，支持按压式表带快拆技术。

华为 Watch Fit 2 搭载鸿蒙 HarmonyOS 2.1，支持蓝牙通话、音频独立播放，可存储最多 5000 首歌曲，还能下载丰富应用。

此外，该手表支持光学心率传感器，智能心律检测、全天候血氧监、睡眠检测等，新增北斗、伽利略、准天顶定位系统，配备 5ATM 防水防尘，蓝牙 5.2、NFC，拥有 292mAh 电池，典型场景续航 10 天，重度场景续航 7 天，支持 5W 磁吸充电。

IT之家了解到，华为 Watch Fit 2 拥有三款不同样式，已开启预售，将于 7 月 8 日 0 点正式开售。

  • 活力款可选幻夜黑、樱语粉、海岛蓝 3 款硅胶表带，售价 899 元，首发价 799 元；

  • 时尚款可选星云灰、月光白 2 款真皮表带，售价 1099 元，首发价 999 元；

  • 雅致款可选冰霜银、鎏光金 2 款金属表带，售价 1299 元，首发价 1199 元。

京东华为（HUAWEI） WATCH FIT 2 幻夜黑 活力款 799 元直达链接
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