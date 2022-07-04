华为 Watch Fit 2 智能手表发布：1.74 英寸屏，新增蓝牙通话功能，首发价 799 元起

IT之家 7 月 4 日消息，华为今日下午发布了 Watch Fit 2 智能手表，搭载 1.74 英寸 AMOLED 屏，首发价 799 元起。

据介绍，华为 Watch Fit 2 搭载 1.74 英寸 336 x 480 AMOLED 彩屏，336 PPI，支持按压式表带快拆技术。

华为 Watch Fit 2 搭载鸿蒙 HarmonyOS 2.1，支持蓝牙通话、音频独立播放，可存储最多 5000 首歌曲，还能下载丰富应用。

此外，该手表支持光学心率传感器，智能心律检测、全天候血氧监、睡眠检测等，新增北斗、伽利略、准天顶定位系统，配备 5ATM 防水防尘，蓝牙 5.2、NFC，拥有 292mAh 电池，典型场景续航 10 天，重度场景续航 7 天，支持 5W 磁吸充电。

IT之家了解到，华为 Watch Fit 2 拥有三款不同样式，已开启预售，将于 7 月 8 日 0 点正式开售。