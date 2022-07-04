紫光展锐完成全球首个 5G R17 IoT NTN 卫星物联网上星实测

IT之家 7 月 4 日消息，紫光展锐宣布，在 3GPP 5G R17 版本 ASN.1 正式冻结之际，2022 年 6 月 21 日，紫光展锐联合北京鹏鹄物宇科技发展有限公司率先完成全球首个基于 R17 IoT NTN 标准的 5G 卫星物联网上星实测。

据介绍，本次测试采用的卫星物联网终端基于紫光展锐 IoT NTN 芯片开发，通过 L 波段卫星，在预商用基站上完成了通信组网测试，并实现数据传输。

测试中使用的卫星是一颗位于赤道上空 36000 公里的商用地球同步轨道移动通信卫星，紫光展锐攻克了测试终端面临的长时延和大衰减等技术难点，在与卫星的通信距离长达 38000 公里的条件下，成功完成了广播、接入、数据传输等通信过程，并实现了多终端接入和并发通信业务的组网测试。

本次上星实测所用卫星物联网测试终端，发射功率为 23dBm，与手机相同，这意味着基于紫光展锐 IoT NTN 芯片开发的终端，已具备低功耗、小型化、轻量化等易用性优势，可广泛应用在丰富多样的物联网场景中。

IT之家了解到，相比 R16 标准，R17 标准将更全面的覆盖垂直行业能力，对边缘计算、网络切片等基础能力做进一步的增强，同时将用户体验保障、商业模式等问题纳入考虑。作为 Rel-17 标准的主要内容之一，RedCap (Reduced Capability) 实现了面向中高速物联场景的 5G 网络服务能力，进一步拓展了 5G 应用场景与解决方案。