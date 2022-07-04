Gurman：苹果仍在开发更大屏幕的 iMac，配备 M3 系列芯片

IT之家 7 月 4 日消息，在最新一期的 Power On 通讯中，彭博社的 Mark Gurman 表示苹果正在开发至少两款 iMac 机型，可能使用“M3”系列芯片。

Gurman 表示，苹果可能会在 2023 年推出采用标准 M3 芯片的升级版 24 英寸 iMac，并继续开发高端 iMac 机型：

我仍然相信苹果正在开发一款针对专业市场的大屏 iMac。我想这款机型将使用 M3 系列芯片，可能是 M3 Pro 或 M3 Max。对于在意桌面空间的用户来说，我不认为 Mac Studio 或 Mac mini 加上 Studio Display 的组合会影响 iMac 市场。

IT之家了解到，2021 年 3 月，苹果停产了 iMac Pro，并于 2022 年 3 月停产了基于英特尔的 27 英寸版本的 iMac，自此配备 M1 芯片的 24 英寸 iMac 成为唯一在售的 iMac。

Gurman 对苹果产品路线图的预测中，并没有配备 M2 芯片的 24 英寸 iMac，而是直接跳到了 M3 芯片。同样搭载 M3 的还包括更新的 13 英寸 MacBook Air、全新的 15 英寸 MacBook Air，以及可能的全新 12 英寸笔记本电脑。

Gurman 此前表示，新的高端 iMac“不会很快推出”，再结合 M3 芯片的预测，因此可能要到 2023 年才会看到新品。M3 系列芯片预计将基于台积电的 3nm 技术，比采用 5nm 工艺的 M1 和 M2 芯片会在能效上有所提升。