Android 13 x ColorOS 来了，OPPO Find X5 Pro 升级内测 log 版本开启招募

IT之家 7 月 4 日消息，OPPO Find X5 Pro 的 Android 13 x ColorOS 升级内测 log 版本招募今日开启，全新版本系统终于来了。

招募机型：

Find X5 Pro (PFEM10)

招募时间：7 月 4 日 - 7 月 5 日

招募人数：500 人

审核时间：预计将在招募结束后 5 个工作日内分批进行审核，审核结果请以短信通知为准

版本推送时间：版本将在审核完成后 3 个工作日内分批进行推送

IT之家了解到，升级内测 log 版本尚处于开发阶段，其运行效果不像正式版本那样稳定，存在部分 Bug，且 log 版本的日志抓取功能常开，会对手机性能、续航有一定影响。而且升级后两天内，系统后台会进行一系列适配优化动作，可能会导致手机出现发热、卡顿、耗电快的现象。

该版本还存在以下已知问题：

（1）负一屏背景显示异常

（2）双击亮屏概率性失效

（3）手机桌面向右滑动，概率性无法打开负一屏，可通过重启手机恢复

（4）长按桌面进编辑模式，点击左上角 "+"，概率性出现提示“速览没有响应”

（5）下拉控制中心，长按 "WLAN" 图标，概率性无法跳转到设置界面

（6）支付宝中哈啰单车没有开锁按钮

（7）无法使用电源键唤醒小布助手

申请方式：

1、确保手机版本已经升级到 A.24 及以上。（版本号查看方法：设置 > 关于本机 > 版本信息 > 版本号）

2、在手机上点击“设置 > 关于本机 > 顶部版本信息（“手机名称”上方） > 右上角设置按钮 > 尝鲜申请 > 升级内测”，然后根据提示进行申请。

（PS：参与答题可提高审核通过概率）

3、提交申请后，管理人员将在招募结束后，根据申请人的问卷填写情况进行资格审核，审核结果将以短信通知为准。