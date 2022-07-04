【IT之家评测室】小米 12S Pro 上手：小米喜提徕卡，协同 IMX 707 影像大提升

小米 12S Pro，从产品的命名来看，不过是小米 12 Pro 的升级款，但简单的一个 S，却包含了太多东西。徕卡、骁龙 8+，每一项硬件都在刺激着消费者对小米 12S Pro 的期待。虽然小米 12S Pro 外观继承小米 12 Pro 形态，但手机内部关键硬件上，却发生了很多改变，所以此处小米 12S Pro 的 S，与其说是“升级”，不如叫它“革新”。

外观设计

小米 12S Pro 的外包装，依旧选用黑色作为主色，盒子的正面除了印有 xiaomi 12S Pro 字样，徕卡经典红标也点缀在产品标识之后。

打开包装盒，除了手机本体，还有一枚 120W 电源适配器、一条 Type-A 转 Type-C 6A 数据线，一枚取卡针以及一个透明手机保护壳。

IT之家此次上手的小米 12S Pro 为黑色版本，黑色深度偏浅，在光线折射下形成哑光质感。背板磨砂纹理非常细腻，触摸手感接近亮面玻璃，但指甲划过时还是会感受到磨砂玻璃带来的独有颗粒感。

摄像头部分沿用小米 12 系列设计语言，三条细线将摄像头模组划分为四个区域，三枚镜头从上往下分别为 5000 万像素广角主摄、5000 万像素人像长焦、5000 万像素超广角。摄像头之间各司其职，覆盖日常拍摄的每个角度，砍掉了硬凑镜头数量而带来的累赘感，让摄像头模组显得简洁美观。第四个区域为双色温闪光灯及徕卡标识，黑色的“LEICA”字母印在浅黑色的镜头金属装饰板上格外低调，这也是小米 12S Pro 身上的唯一徕卡标识。

背面右下角，印有小米 Logo，在光线良好的情况下会有 Logo 浮影，一定程度上增加背面层次感。

手机正面为一块 6.73 英寸 2K 超视感屏，3200 万像素前置摄像头沿用中置挖孔方案，挖孔区域控制的非常小，让这枚摄像头几乎隐藏于手机自带的黑色壁纸之下。

得益于曲面屏加持，手机边框收窄，配合四边等宽设计，在物理层级进一步提高小米 12S Pro 屏幕观感。

黑色金属边框与磨砂背板格外融洽，视觉上形成的统一性倍感和谐。顶部边框印有哈曼卡顿 Logo，在音频方面，小米一方面与哈曼卡顿联手，一方面使用定制的 1115K 发声单元，帮助小米 12S Pro 的双扬声器通过了 Hi-Res Audio 及 Hi-Res Audio Wireless 认证。

屏幕的下边框，依次是 SIM 卡卡槽、MIC 降噪麦克风、USB 接口以及底部扬声器。

小米 12S Pro 音量加减键及电源键全部集中在左侧边框，更贴合大部分人群的使用习惯，按压手感优秀，键程回弹有力。

机身尺寸及重量方面，小米 12S Pro 三围尺寸分别为 163.6×74.6×8.16mm，机身总重 204g（玻璃版本）。因小米 12S Pro 正反面均使用曲面玻璃，所以不存硌手情况，整体握持手感优秀，有条件的朋友可以去线下店体验一番。

影像体验

凭借徕卡强势介入，小米 12S Pro 的影像表现，自然就成为本文一大看点。巧妇难为无米之炊，再好的软件也需要强大硬件来支撑，在引出徕卡之前，我们先来看看小米 12S Pro 在硬件方面堆了哪些料。

小米 12S Pro 采用三摄配置，分别是：

5000 万像素广角镜头：IMX 707；1/1.28" 大底；2.44μm 四合一融合大像素；F 1.9；OIS 光学防抖；7P 镜头；等效 24mm 微距；

5000 万像素 2X 人像长焦镜头：JN 1；F 1.9；等效 50mm 焦距；

5000 万像素超广角镜头：JN 1；F 2.2；6P 镜头；等效 14mm 焦距；

小米 12S Pro 的主摄规格沿用小米 12 Pro 的 IMX 707，这枚传感器虽说和小米 12S Ultra 身上的 1"大底有一定差距，但 1/1.28" 的传感器面积，也算一只脚迈进了传感器第一梯队。

我们先来看一下样张表现：

以上均为主摄拍摄

小米 12S Pro 凭借徕卡加入，在手机相机功能使用过程中，会强制在徕卡经典与徕卡生动两个拍摄模式中二选一。从上边图片对比可以看出，在相同景物下，徕卡生动模式下颜色表达会更加鲜明，饱和度更高，给人一种画面很亮的感觉。而在徕卡经典模式下，画面的色彩则显得浓郁，暗部更暗更厚重，立体感更加强烈。

虽然两种模式代表了两种不同的风格，但两个模式下色彩表达都非常准确，整体画面控制张弛有度，白平衡、解析力以及曝光表现符合旗舰机定位。

小米 12S Pro 配备了一枚 5000 万像素 2 倍人像镜头，所以在 2 倍长焦情况下，小米 12S Pro 样张依旧能保持不错的解析。以下为小米 12S Pro 的两倍样张。

2 倍样张

超广角方面，5000 万像素的超广角镜头，配合 JN 1 传感器，即使面对大景别，画面细节也得到最大程度保留。在成像方面对比主摄，色彩、明暗细节均没有明显滑坡，115° 超广角畸变情况并不明显。

超广角样张

夜景方面，1/1.28" 大底在物理底层为小米 12S Pro 夜景样张提供了充沛信心，配合小米夜枭算法，将小米 12S Pro 夜间拍摄能力稳稳得留在第一梯队。

以下为小米 12S Pro 夜间拍摄样张：

从小米 12S Pro 夜间拍摄样张可以看出，整体通透干净，解析非常优秀，光线虽然复杂，但整体会给人一种非常实的感觉。

夜间近景拍摄方面，小米 12S Pro 对于光线控制非常老练，不再只是单纯提升夜景亮度，即便镜头中存在局部高光，也不会存在过曝情况。

超广角夜景方面，受限于传感器尺寸，画面纯净度自然不及主摄，但在 5000 万像素以及 6P 镜头配合下，为小米 12S Pro 的超广角夜景表现加分不少，画面细节也能得到保留。

超广角夜景样张

徕卡滤镜

除了前文所说的徕卡生动、徕卡经典两个摄影模式，小米 12S Pro 还带来了全新徕卡同款滤镜，分别是徕卡自然、徕卡鲜艳、徕卡单色、徕卡单色 HC，四款滤镜分别对应不同的风格与场景，像是徕卡自然，所拍摄的样张贴合人眼捕捉的真实观感，更适合客观的记录生活。

徕卡自然样张

徕卡鲜艳，则针对画面的饱和度、对比度以及暗角进行一定程度提升，更适合色彩艳丽的场景。

徕卡鲜艳样张

徕卡单色，看似简单的黑白滤镜，但是通过徕卡对于细节方面的打磨，更加突出画面细节与质感，让画面显得纯粹，透露出“Less is more（少即是多）”的极简美学。

徕卡单色样张

徕卡单色 HC，在徕卡单色的基础上再次做出提升，颗粒感更加明显，有利于激发画面主题与情绪，历史感也更加明显。

徕卡单色 HC 样张

人像镜头，此次加入三枚徕卡镜头包，分别是 35mm 经典黑白镜头，50mm 经典旋焦镜头以及 90mm 经典柔焦镜头，三枚人像镜头可以在人像拍摄时更深层次的提升人物主角身份，带来不一样的画面感受。

35mm 经典黑白镜头，参照徕卡 34mm F / 1.4 镜头，通过经典的黑白胶片，模拟出上世纪经典街拍风格。

35mm 经典黑白滤镜样张

50mm 经典旋焦镜头，参照徕卡 50mm F / 0.95 镜头，通过加大浅景深，以及增添光斑效果，在光线环境复杂情况下拍摄人像时，更好烘托出人物主角。

50mm 经典旋焦镜头样张

90mm 经典柔焦镜头，参考 50mm F / 2.2 镜头，这枚镜头可以带来明显柔焦效果，带来别样人像感受。

90mm 经典柔焦镜头样张

性能表现

CPU 方面，新一代骁龙 8 + 处理器不出意外的出现在小米 12S Pro 身上，因为骁龙 8 + 基于骁龙 8 而来，所以在硬件规格上，与骁龙 8 没有太大差距。核心规格继续采用 1+3+4 八核结构，分别为 X2 超大核（3.2GHz 主频）+3×A710 大核心（2.75GHz 主频）+4×A510 小核（2.0GHz 主频）。因为核心频率上相较骁龙 8 Gen 1 有一定的升级，所以这枚处理器的 CPU 及 GPU 理论性能有 10% 的提升，我们首先来看一眼这枚处理器跑分表现。

如上图所示，在安兔兔跑分中，小米 12S Pro 获得了 110 万 + 的成绩；其中 CPU 为 348433，GPU 为 476857；这个分数轻松超过 99% 的用户，对比骁龙 8 Gen 1 安兔兔普遍 100 万分的成绩，确实也带来了 10% 理论数据提升。

在 Geekbench 5 测试中，小米 12S Pro 单核成绩 1314，多核成绩 4114。

GPU 测试项目中，3D Mark Wild Life 总体得分 10088，平均帧率 60.40。

游戏方面，IT之家选择《原神》《王者荣耀》进行性能测试。测试时间均为 30 分钟，并在测试过程中，记录手机温度及功耗情况。

《王者荣耀》游戏测试项目中，画质全高，分辨率最高预设场景下进行了半小时的测试，第一局游戏时常 11 分钟，平均帧率 119.5 FPS，稳帧指数 0.9，考虑到最后爆水晶时产生帧率波动，游戏全程跑满 120 FPS。

温度方面，电池平均温度 34.6°C。

功耗方面，小米 12S Pro 平均功率 4.3185W，消耗电量约 812.1mWh。

第二局王者荣耀游戏时常 22 分钟，游戏平均帧率 120 FPS，稳帧指数 0.8。

温度方面，电池平均温度 35.4°C。

功耗方面，平均功率 4.198W，消耗电量约 1573.2mWh。

值得一提的是，骁龙 8 + 在面对《王者荣耀》时，核心表现相当稳定，八枚核心步调一致，无需性能全开，也能保持帧率稳定。

33 分钟《王者荣耀》游戏测试结束后，手机正面最高温度 38.8°C，背面最高温度 38.7°C。

30 分钟《原神》测试项目中，画质方面选择高档画质 + 60 FPS，动态模糊关闭。

小米 12S Pro 平均帧率 57 FPS，稳帧指数 4.8。

功耗方面，30 分钟《原神》平均功率 4.9318W，消耗电量约 2426.2mWh。

测试结束后，手机正面最高温度 41.7°C，背面最高温度 42°C。

通过跑分 + 游戏实测两个项目的测试，骁龙 8 + 的表现令人放心。性能方面的表现毋庸置疑，不管是日常还是游戏，妥妥的旗舰水平，这枚处理器在面对当今的 App 使用情况，还是非常轻松的。手机功耗与散热方面上，小米 12S Pro 也表现出了极大的克制，即便是游玩《原神》也不会被手机烫手问题所困扰。

屏幕

屏幕方面，6.73 英寸微曲面屏，在尺寸与手感之间找到了平衡，既不会影响握持手感，又能获得一个优秀大屏观看体验，屏幕材质选用三星 E5，支持第二代 LTPO，可以在 1-120Hz 之间自由切换。屏幕分辨率为 3200×1440，支持 120Hz 高刷与 WQHD+ 最大分辨率同时开启，在流畅度与精细度之间获得双向满足。

色彩方面，小米 12S Pro 支持 P3 色域以及真彩显示，可以根据环境光源的变化而调整屏幕色彩。

视频播放上，小米 12S Pro 支持 Dobly VISION 及 HDR 10+，可以视频播放过程中，获得更好的视听感受。

充电表现

充电方面，小米 12S Pro 支持 120W 有线快充及 50W 无线秒冲。IT之家通过充电测试实际测试，在开启熄屏显示状态下，电量从 0 充至 100% 共耗时 24 分钟，其中前 9 分钟就可以将手机充至 50%，只需利用生活碎片时间，便可帮助小米 12S Pro 快速回血。

总结

性能方面，骁龙 8 + 的表现令人放心，功耗表现平稳，面对高负载场景也做到了智能调度不烫手。如果说骁龙 8 + 是小米 12S Pro 的常规升级，那徕卡的加入，便是小米 12S Pro 带来的额外福利。全面的拍照体验，多样的滤镜选择，让小米 12S Pro 的影像能力，获得了一次前所未有的提升。

这一次的小米 12S Pro，依靠徕卡加入，再次收获一枚旗舰手机元素，也为你选择小米 12S Pro，提供了一个新的理由。如果大家最近考虑换手机，眼下这个节点，小米 12S Pro 的表现值得信任也值得入手。