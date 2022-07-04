小米 12 Pro 天玑 9000+ 版发布：无徕卡联名，配备 5160mAh 电池，售价 3999 元起

IT之家 7 月 4 日消息，小米 12S 系列还有惊喜，今晚的发布会上，小米 12 Pro 推出了联发科天玑 9000+ 版本，售价 3999 元起。

相比小米 12S Pro 骁龙 8+ Gen 1 版，天玑版只有两款配色，似乎也没有徕卡联名，电池容量提升到了 5160mAh，但快充由 120W 降到了 67W。

此外，小米 12S Pro 天玑版依然有 50MP 索尼 IMX707 主摄，不过其余两个镜头不是 50MP，而是 13MP + 5MP，降到了与小米 12S 的规格。

天玑 9000+ 采用 Arm 的 v9 CPU 架构与 4nm 八核工艺，CPU 性能提升了 5%，GPU 性能提升了 10%。Geekbench 5 跑分显示，天玑 9000+ 单核 1322，多核 4331。

Cortex-X2 大核的频率由天玑 9000 的 3.05GHz 提升到了 3.2GHz，还有三个 Cortex-A710 内核和四个 Cortex-A510 内核，并配备 Arm Mali-G710 MC10 图形处理器。

IT之家了解到，小米 12S Pro 天玑版售价 3999 元起，与小米 12S 起价相同，已开启预售。