【IT之家评测室】小米 12S 评测：徕卡加持的德味小旗舰

在文章开始前，先给大家分享一个冷知识：在今天的发布会前，小米整个 2022 年都没有发布一台旗舰机，原本板上钉钉的小米 12 Ultra 系列并没有如约而至。直到 6 月份我们才知道，小米和徕卡一起搞了波大的：

全新的小米 12S 系列带着台积电版的骁龙 8 + 和徕卡招牌的德味可乐标和我们见面了。IT之家也提前收到了小米 12S 顶配版，在本文中，我们就来看看小米这半年来和徕卡一起打磨出了什么样的作品。

外观：依旧精致依旧轻薄

拿起小米 12S 的第一时间，那种熟悉的圆润轻薄感就涌上了心头。它的三围为 152.7*69.9*8.16mm，重量仅 182g。这个三围与小米 12 是非常相近的，体积适中，一手就可以轻松掌握，是现在难得一见的中小屏安卓旗舰。

由于上下左右边缘均是圆润的设计，在如今这个直角边框当道的时代，小米 12S 握持起来的舒适手感显得格外珍贵。笔者手中的白色款采用磨砂玻璃后盖，手感温润不粘指纹。观感洁净素雅。

小米 12S 的正面是一块 2400*1080 分辨率的 6.28 英寸华星 AMOLED 微曲面屏，中置挖孔设计，屏占比很高。这块屏幕的 R 角相比小米 11 系列有了不小的变化，从 R 角与边框截然不同变成了和谐的同心圆，给人感觉更加自然舒适。

这块屏幕由华星第五代发光材质打造，支持 P3 色域，JNCD≈0.29，ΔE≈0.36，对比度 5000000∶1，12bit 色深，支持 Dolby VISION，HDR10+，是一块相当出色的国产好屏，实际观感并不逊于三星屏。

小米 12S 的摄像头模组维持了小米 12 同款设计，主摄和其他镜头间通过细线划分界限，挺有设计感的，不同之处在于原来的 50MP 字样被替换成了这次的重头戏：Leica 。

小米手机的边框一向是堆料满满，这次的小米 12S 也不例外。小米 12S 维持了对称式双扬声器设计，分别置于上下边框，体积非常之大，再经由哈曼卡顿调音后，听感非常震撼，是目前手机外放界的第一梯队。此外小米招牌的红外和 X 轴线性马达功能也没有落下。

小米 12S 的包装内随附有手机壳和 67W 的充电套装，除了 67W 有线外，还支持 50W 的无线快充。

影像：这德味够浓

小米这次与徕卡的合作实在是出人意料，而发布会前的宣发也是声势浩大。看来小米 12S 系列这次主打的就是影像系统。在硬件上小米 12S 的主摄直接用上了全球首发的索尼 IMX707 5000 万像素传感器，这款传感器也是目前索尼最顶级的手机传感器之一，拥有 1.28 英寸超大底，和索尼 IMX766 相比，进光量提升了 49%。辅摄方面则是和小米 12 一样的 1300 万像素超广角 + 500 万像素长焦微距镜头。

除了硬件升级外，相信大家最为关注的还是这次小米与徕卡的战略影像合作。在多年与国内品牌的联名下，相信大家对徕卡都很熟悉了。专业、德味、红色可乐标是它的标签。那么小米能否在手机这个大众化的平台上，复刻出徕卡的味道呢？我们接下来就通过样张来看一下。

什么是德味呢？网上有这么一句总结：“色彩浓郁油润富有空气感，锐利且兼顾暗部细节，红蓝表现浓郁，色彩过渡自然，弱光环境下表现出众，再添一抹淡淡的暗角”。笔者在拍摄中也能感受到，小米在尽力还原这种独特的色彩风格。在拍照界面，小米提供了两种色彩风格：徕卡经典和徕卡生动。

↑ 小米 12S IMX707 主摄像头拍摄 徕卡经典模式

按下快门的瞬间，笔者就感觉确实“有内味了”。整体色彩非常鲜艳浓郁，色彩过渡自然，暗部略微欠曝，给人一种独特的胶片感。

↑ 小米 12S IMX707 主摄像头拍摄 徕卡生动模式

单说这个解析力，IMX707 的表现也确实很不错。整体观感锐利，涂抹感很轻微。

↑ 小米 12S IMX707 主摄像头拍摄 徕卡经典模式

即便是这种全是树叶的复杂的场景也能有不错的解析力，不会有涂抹的色块。

↑ 小米 12S IMX707 主摄像头拍摄 徕卡经典模式

接下来给大家展示一些主摄样张，看看小米 & 徕卡的独特色彩风格。

↑ 小米 12S IMX707 主摄像头拍摄 徕卡经典模式

↑ 小米 12S IMX707 主摄像头拍摄 徕卡经典模式

↑ 小米 12S IMX707 主摄像头拍摄 徕卡经典模式

↑ 小米 12S IMX707 主摄像头拍摄 徕卡经典模式，加了个整活字幕

在夜景模式下，总体控制得也是很不错的，特别是高光压得住，夜空也比较纯净。并且从上面的测试中笔者可以感受到，小米 12S 不论是白天还是晚上，拍照速度都是相当快的，这大概是因为骁龙 8+ 的 ISP 处理能力比较强。

接下来我们看看它的这枚超广角的成像素质。整体来说不错，色彩还原与主摄很相近，但进光量和主摄有一定差距。如果想要更强大的全焦段体验的话，那同期发布的小米 12S Ultra 会更加适合你。

↑ 小米 12S 超广角拍摄 徕卡经典模式

↑ 小米 12S 超广角拍摄 徕卡经典模式

↑ 小米 12S 超广角拍摄 徕卡经典模式

此外它还有一枚 500 万像素的长焦 / 微距二合一，可以实现 4-5cm 左右的对焦。

↑ 小米 12S 长焦微距拍摄

最后，小米这次在前置自拍上也有一些升级。前置是一枚 3200 万像素的广角前摄，小米很清楚自己的用户有相当多的年轻男性，因此这次额外新增了男性质感美颜算法。在传统美颜的基础上适度减少磨皮和美白，保持男性的脸部线条，相比于传统算法更具有阳刚之气。

↑ 左传统美颜，右男性质感美颜

总的来说，小米 12S 这次确实把徕卡的基因植入到了这么一台轻薄小巧的机身里。虽然成像质量肯定和正经相机没法比，但是色彩风格却已深得其法。由于它的拍摄速度非常快，不论场景需不需要长曝光，都可以带来很快的抓拍体验。对于大部分只是喜欢随手拍的消费者们来说，这确实是一台不错的出片神器。

性能：台积电骁龙 8+ 有无改善

小米 12S 另一大升级之处便是换用台积电工艺的骁龙 8 + 处理器了。从参数上看，骁龙 8+ 继续采用「1+3+4」的八核架构，包含一枚 Cortex-X2 3.2GHz 主核，三枚频率为 2.75GHz 性能核心和四枚频率为 2.0GHz 的能效核心，核心频率相较于骁龙 8 提升并不大。但真正的提升在于代工厂从三星变成了更先进的台积电。更换代工厂之后，高通表示性能提升 10%，与此同时功耗下降 30%。

那么它是否真的做到了提性能降功耗呢？我们先测试一下理论性能，在室温约 27℃下，我们运行安兔兔 V9 版本，最终跑分为 1103798 分，作为对比，去年笔者测试的小米 12 Pro 大约为 102 万分，看来理论性能上确实有了一定的提升。

代表处理器性能的 GeekBench5 单核跑分为 1333 分，多核跑分为 4189 分。单核多核相比骁龙 8 均有 13% 左右的提升。

在测试闪存性能的 AndroBench 中，跑分成绩如图，写入速度提升颇高，在 UFS3.1 中都称得上快的。

在展现 GPU 理论性能的 3DMark WildLife 测试中，小米 12S 获得了 10696 分，这个表现相当惊人，相比与上一代骁龙 8 的 9600 分，提升了 11% 多，甚至超过了苹果的 A15，不过稳定性仍然为 50% 左右。

理论归理论，我们还是要看看小米 12S 在实际游戏中体验怎么样，到底会不会发热掉帧呢？需要注意的是，之前测试小米 12 系列是在严冬，而如今的小米 12S 是在酷暑。虽然在空调房内，但室温仍然有 27℃。因此骁龙 8 + 的实际提升是比我们测出来的数据更大的。

首先是《王者荣耀》，小米 12S 出厂就适配了《王者荣耀》的 90 帧模式，120 帧还亟待适配。我们在最高画质和 90 帧下游玩一段时间后，基本全程都是满帧，最终平均帧高达 91.97 帧，游戏体验极其出色。

游戏后我们测量一下机身温度，最高温度约 39.2℃，机身仅有温热感。

然后是《和平精英》，《和平精英》尚未适配 90 帧模式，因此在 HDR 高清加 60 帧模式下进行测试。在帧数图中可以看出，绝大多数时间都是顶着 60 帧跑的，游戏体验很顺畅，30 分钟游戏后平均帧率为 60.1 帧。

30 分钟游玩后，最高温度处仅 39.7℃，同样仅是温热。

看来一般的网游骁龙 8 + 已经可以实现低功耗满帧运行了，那我们就来测试一下压力最大的“跑分软件”《原神》。在最高特效关闭动态模糊后，小米 12S 的表现还是不错的，全程没有发生明显锁帧，最后 30 分钟平均帧率为 54.89 帧，作为对比，小米 12 Pro 当时我们测下来的平均帧率为 51 帧左右。看来骁龙 8 + 性能上 10% 左右的提升是可以感知到的。

相信大家最关心的还是它烫不烫。在游玩《原神》时，测下来最高温度达到了 43℃，作为对比，骁龙 8 的小米 12 Pro 最热处为 44℃，温度有所降低。别忘了，测小米 12 Pro 的时候是冬天，而现在是夏天了，所以实际的温度差距可不止 1℃。

功耗方面，《原神》平均功耗为 4.3W 左右，最大功耗约 7W。作为对比，小米 12 的骁龙 8 平均功耗能达到 5W 以上。看来台积电工艺生产的骁龙 8+ 功耗确实有一定降低。

小米 12S 的电池为 4500mAh，和小米 12 一样。实测 50% 亮度下，插卡 + Wi-Fi，连续运行 2 个小时游戏和半个小时的跑分，剩余电量为 47%。这个续航是旗舰手机的正常水平，由于屏幕小了不少，所以实际续航甚至会比小米 12S Pro 略好一些。

充电也是一样的 67W，实测 16 分左右可以充一半，42 分钟充满。除此以外它还支持 50W 的无线闪充，不论有线无线都可以充得很快。

系统：妙享中心初见端倪

小米 12S 的系统依旧是 MIUI13，但出厂就搭载了公测版的小米妙享中心。作为小米重点开发、米粉寄予厚望的产品，小米妙享中心的体验究竟怎么样呢？

笔者有一台小米平板 5 Pro 和一个小米 Sound 蓝牙音箱，在同一 Wi-Fi 环境下，妙享中心里可以直接以气泡形式显示设备。

如果想把手机的声音用音响放出来的话，过去可能需要蓝牙配对等操作，很繁琐。而有了小米妙享，只需要把音频拖到音响气泡中就可以了，一键搞定。不过现在的延迟感觉还是比较高，拿来看视频听音乐可以，打游戏还是不太合适。

如果是想要把手机画面在大屏上显示的话，可以直接把手机画面图标拖到平板气泡中，这样就激活了 MIUI + 的协同功能，可以直接在平板上操控手机。

虽然用起来感觉帧率就 30 帧，在小米平板 5 这块 120Hz 的高刷屏上看起来不是很流畅，但延迟还真是控制不错，笔者平时拿它回微信消息和玩卡牌游戏，感觉都挺跟手，音画也很同步，这个体验还是很不错的。

除了平板和音响外，小米妙享中心还可以和电视、电脑等小米大屏设备协同。有成熟方案珠玉在前，丰富产品作为后盾，笔者还是很看好小米妙享中心的。

总结：有内味的小旗舰

虽然小米 12S 是小米 12 系列的小改款，但许多地方的感知是非常强的。IT之家刚刚收到的时候，一众编辑们都纷纷称赞它的手感，在测试完《原神》后，笔者能感知到它的温度有降低，稳定性有提高。而在拍摄了一些样张后，笔者也算是过了一把德味的瘾。在这些主打的卖点上，小米 12S 的变化真是不小。

而在没有着重宣传的领域，小米 12S 也依旧沿袭了堆料狂魔的传统，在存储、屏幕、配件等领域都堆得满满当当，如果你在寻找一款配置均衡的中小屏旗舰的话，小米 12S 会是一个很好的选择。