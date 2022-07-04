【IT之家开箱】小米 12S 图赏：轻轻薄薄好身材，白白嫩嫩小旗舰

IT之家7 月 4 日消息，小米今天发布了搭载台积电版的骁龙 8 + 和徕卡联名影像的小米 12S 系列。IT之家也是提前收到了小米 12S 白色顶配版，并为大家带来开箱图赏。

小米 12S 的三围为 152.7*69.9*8.16mm，重量仅 182g。这个三围与小米 12 是非常相近的，体积适中，一手就可以轻松掌握，是现在难得一见的中小屏安卓旗舰。

上下左右边缘均是圆润的设计，白色款采用磨砂玻璃后盖，手感温润不粘指纹。观感洁净素雅。

小米 12S 的正面是一块 2400*1080 分辨率的 6.28 英寸华星 AMOLED 微曲面屏，中置挖孔设计，屏占比很高。

顶部为一颗 3200 万像素的居中挖孔摄像头，面积不大。

小米 12S 的背部摄像头模组维持了小米 12 同款设计，主摄和其他镜头间通过细线划分界限，挺有设计感的，不同之处在于原来的 50MP 字样被替换成了这次的重头戏：Leica 。

小米 12S 维持了对称式双扬声器设计，分别置于上下边框，旁边还有哈曼卡顿的 LOGO。此外小米招牌的红外和 X 轴线性马达功能也没有落下。

小米 12S 的包装内随附有手机壳和 67W 的充电套装，除了 67W 有线外，还支持 50W 的无线快充。

以上就是小米 12S 的开箱图赏了，IT之家也为大家带来了小米 12S 的图文评测，欢迎点此前去阅读。