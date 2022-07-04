蔚来：用户累计换电达到 1000 万次

IT之家 7 月 4 日消息，据蔚来官方消息，2022 年 7 月 4 日 20:39:13，在蔚来换电站｜上海虹桥 VEG 微格创意园，随着一辆 ES8 完成换电，蔚来用户累计换电达到 10,000,000 次。

蔚来表示，从 2018 年至今，蔚来迎来了越来越多的朋友们加入蔚来用户大家庭，同时也为大家提供 NIO Power 可充可换可升级的能源服务体系。伴随换电站的持续加速布局，换电已经成为蔚来用户最喜爱的加电方式之一：第 1 次到第 100 万次换电，耗时 29 个月；从第 100 万次到第 900 万次，耗时 20 个月；从第 900 万次到第 1,000 万次，仅耗时 1 个月。

目前，蔚来换电站日均提供换电服务超 30,000 次，相当于平均每 2.8 秒就有一辆蔚来从换电站满电出发，换电站的服务能力极速提升。1,000 万次的换电服务，可为用户累计提供超 19.8 亿公里的行驶里程，减少约 130,327.5 吨碳排放，相当于种植 117.5 万棵冷杉 30 年所吸收的二氧化碳，每一次换电都是在守护我们共同的清朗天空。

IT之家了解到，截至目前，蔚来已经为 17000 + 位用户提供电池升级服务。此外，蔚来换电站总数也即将突破 1,000 座。