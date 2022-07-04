罗永浩否认调侃东方甄选，称“只是对直播电商业一些观点表达不同看法”

IT之家 7 月 4 日消息，罗永浩在宣布退网后，保留了他的微博账号，并改名“罗永浩的辟谣号”。今日晚间，该微博账号首次发声，否认了网上有关“罗永浩调侃东方甄选”的消息。

据 @蓝鲸财经记者工作平台 消息，近日，罗永浩在交个朋友直播间中表示，现在我们直播界刮起了一股歪风，有一些投资人和行业分析师说，做直播还是要讲内容，我认为不对，还是要讲产品。内容会把场观拉上去，但是对直接销售的帮助还是有限的。顺便给大家吹一个牛，我们直播间 40% 的人进来啥也不听，直接奔购物车下单就走人。

而 @罗永浩的辟谣号 回应称：

1.我没调侃新东方，之前董老师视频流行起来时我也转发过并点赞，还对新东方转型公开表示过敬意； 2.我只是对直播电商业的一些流行观点表达不同看法，希望媒体不要恶意起哄。“罗永浩调侃东方甄选”会上热搜，“罗永浩致敬东方甄选”就不会上热搜，这反映了一部分媒体和公众的深刻堕落。

IT之家此前报道，6 月 13 日，罗永浩正式宣布“离开”交个朋友管理层，同时退出微博等社交平台，号称“再次埋头创业去了”。

据交个朋友透露，未来几年原则上不会再接受媒体采访，罗永浩希望通过此举排除外界的干扰，“埋头从事下一代智能平台产品的研发”。同时，罗永浩个人新开“产品经理罗永浩”的微博，仅限业务相关的交流和辟谣。

罗永浩的创业方向预计属于 AR 领域，罗永浩称 AR 是下一代计算平台，想在 AR 时代抢先做出一个像 2007 年的 iPhone + iOS 一样的东西，成为下一个平台上类似苹果一样的公司。他称自己在产品层面有把握胜出，但这种平台级的战争，仅靠好产品是不够的，因此也做好了被大公司收购的准备，实在不行，就做 AR 时代的华米 OV。罗永浩将把一切都搭进去创业，并言明这是最后一次机会，相信一定会给这个世界留下一些东西。