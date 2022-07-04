【IT之家开箱】小米 12S Pro 图赏：徕卡身上纹，加量不加价

IT之家 7 月 4 日消息，小米 12S 系列今日晚间正式发布，三款新机都搭载骁龙 8 + Gen 1 处理器，联合徕卡研发，售价 3999 元起。IT之家已经拿到了其中的小米 12S Pro，为大家带来开箱图赏。

小米 12S Pro 的包装盒是黑色的，印有亮眼的徕卡可乐标，不过机身上没有。打开包装盒，就可以看到小米 12S Pro 的后盖，IT之家拿到的是黑色版本。

包装盒中还配有常规的透明保护壳、数据线、取卡针，以及小米 12S Pro 在系列中独有的 120W 快充充电头。

小米 12S Pro 的外观没有什么大改变，唯一值得关注的就是后置镜头模组上印有的徕卡标志，不过不是徕卡可乐标，看起来并不是那么显眼。

小米 12S Pro 采用了三颗 50MP 后置主摄，分别对应三个焦段，广角主摄搭载了索尼 IMX707，另外两颗为 2x 光学变焦的人像主摄 + 等效 14mm 超广角主摄。

从正面来看，小米 12S Pro 的屏幕与小米 12 Pro 相同，配备 6.73 英寸 3200×1400 三星 E5 AMOLED 屏幕，局部峰值 1500nits 亮度，120Hz 刷新率支持 LTPO 2.0，480Hz 触控采样率，10bit 色深，前后双光感，康宁 Victus 保护玻璃，支持 P3 色域，JNCD≈0.34、deltaE≈0.33，支持低频闪模式。

该机搭载了高通的最新旗舰处理器骁龙 8 + Gen 1，配备 2900mm² 超大 VC 液冷，以及超大石墨，支持 120W 小米澎湃秒充。

小米 12S Pro 同样拥有哈曼卡顿立体声双扬声器，厚度为 8.16mm，售价 4699 元起，和去年的小米 12 Pro 相同，大家觉得怎么样？