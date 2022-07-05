台积电重要供应商警告：明年芯片材料价格将继续上涨

7 月 5 日消息，日本化工行业供应商昭和电工是芯片制造商台积电的重要制造材料供应商。公司最近表示，原材料成本正以意想不到的速度上升，因此开始提价，同时削减无法盈利的产品线。

昭和电工预计将进一步提高产品价格，应对整个芯片行业面临的一系列经济挑战。公司首席财务官染宫秀树在接受采访时表示，提价是因为今年以来全球央行已经加息几十次，此外还受到疫情导致的供应链紧张、冲突导致的能源成本飙升和日元大幅贬值所带来的影响。染宫秀树补充说，至少在 2023 年之前，情况不太可能有显著改善。

总部位于东京的昭和电工为台积电和英飞凌科技等公司供应关键芯片制造材料。染宫秀树表示，公司是被迫大幅提高产品价格。由于这家企业是芯片制造商和丰田汽车等其他制造商在早期生产过程中所使用化学品的关键供应商，其价格上涨可能会挤压利润率或迫使客户纷纷对产品提价。

染宫秀树表示：“今年材料行业所有企业共同关注的一个大主题是，我们能够说服客户与我们分担多少成本。”“目前的市场走势要求我们的要价是之前计算的两倍。”

日本东洋证券 (Toyo Securities) 分析师安田秀树说，提价的远非昭和电工一家，因为其他零部件生产商和材料供应商也在采取类似举措，以此来应对日益严峻的市场形势。安田秀树补充说，电子产品等耐用消费品未来也会提价。据报道，台积电和三星电子等芯片制造商已经通知自己的客户，他们计划提价。

除了对产品提价之外，昭和电工已经开始终止某些类型的产品销售，并终止客户合同，因为公司方面认为这些产品已经没有盈利的潜力。染宫秀树说，昭和电工将在今年下半年里决定撤出哪些领域。过去 12 个月，昭和电工股价总计下跌 31%。

染宫秀树还表示，除了原材料和资源价格上涨外，日元持续疲软也是公司面临的另一个重要问题。日本央行实施的超宽松货币政策将日元兑美元汇率推至 24 年来的最低水平。

“日元目前的走势对我们来说非常不利，因为日元持续疲软将进一步推高原材料成本，”染宫秀树表示。“作为一家公司，我们在应对日元疲软方面能采取的应对措施非常有限。”

染宫秀树曾在摩根大通担任银行家，去年刚刚从索尼跳槽到昭和电工担任首席财务官，并成为首席执行官高桥英仁推动公司改革的得力助手。去年染宫秀树曾批评昭和电工在谈判价格时太过天真，把利润都留在谈判桌上。

自那以后，昭和电工的员工在谈判中变得更加坚定，但部分原因是他们别无选择，这可能是市场动荡能为公司带来的一种积极变化。

染宫秀树说：“目前材料成本的上升没有什么积极意义，但习惯于接受客户降价要求的员工们开始越来越强烈地认为，从长远来看，适当提价对我们和客户都是最好的。”