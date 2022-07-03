先进制程“喂饱”台积电，全球代工市占率高达 56%

集微网报道 没想到历史的馈赠这么快就标注了新的“价格”。

台积电不止在代工市场上再次力压三星，据韩媒《Business Korea》指出，2022 年目前为止，台积电在全球代工市占率达到 56%，较去年同期的 53% 继续上升，排名第二的三星则有 16% 的市占率，但较去年下跌 2%。三星“千年老二”的位置看来仍将持续坐稳。

更称奇的是，在营收层面更将比肩英特尔。据报道营收已连续十个季度上扬的台积电，在第二季度有望超过英特尔，成为仅次于三星电子的全球第二大半导体厂商。尽管双方模式不一，台积电是纯代工，英特尔采用 IDM，但这一超越对台积电来说或许有非比寻常的意义。

“飞跃”背后

在 2022 年第一季度，台积电营收为 175.7 亿美元，英特尔为 184 亿美元，双方的差距已在毫厘之间。

对于第二季度，台积电在 4 月 14 日的财报中披露预计营收为 176-182 亿美元，毛利润率预计在 56%-58% 之间。而英特尔预计第二季度营收约 180 亿美元，就业绩预期而言，台积电二季度的营收将有望超过英特尔。

如能实现，就将是台积电自 1986 年成立以来，首次在季度营收上超过英特尔。

要知道，在 2020 年第一季度，台积电的营收为 103.1 亿美元，与英特尔 198 亿美元相比似乎还“遥不可及”。但在之后在 9 个季度的时间中，台积电营收一直稳步线性增长；而英特尔由于业务结构问题，营收在波动中保持平稳。在仅 9 个季度之后，台积电就实现赶超之势，端得厉害。

有数字为证，在 2020 年第一季度之后的 8 个季度，台积电的营收分别为 103.8、121.4、126.8、129.2、132.9、148.8、157.4 和 175.7 亿美元。英特尔由于业务结构问题，营收在波动中平稳，从 2020 年第一季度到今年第一季度，其营收波澜不兴地分别为 198、197、183、200、197、196、192、205 和 184 亿美元。

不得不说，台积电的先进制程居功至伟，在 2020 年第一季度，7nm 制程占比为 35%；而截至 2022 年第一季度，最新的 5nm 和 7nm 先进节点已为其营收贡献了“半壁江山”。

对此，北京半导体行业协会副秘书长朱晶认为，台积电从 2020 年第一季度之后连续 9 个季度营收都快速增加，并且季度收入将超英特尔，一方面表明台积电在产能特别是先进工艺产能的优势显著，另一方面现在代工的这些订单，往往是设计企业在半年以前甚至更久之前开出的订单，目前还相对满载，充分表明过去两年代工业的高景气度以及台积电的实力。

“台积电在代工方面不断研发出新的工艺节点，加上先进工艺的扩产，使季度营收在近两年保持着一个较高的增长率。英特尔由于工艺节点研发的一些阻碍，导致其季度营收一直处于一个上下波动的范围，在对第二季度的营收预测中台积电有望超过英特尔，这归功于台积电在代工领域工艺节点的领先。”集微咨询资深分析师陈翔指出。

“营收以及市占率的增长也反映出对于代工先进工艺研发的重要性，也正面体现了其在代工业的实力，可以带来更多的客户、订单以及收益。”陈翔强调说。

相较之下，欲在代工市场上三星一直誓言与台积电“扳手腕”的梦想看似愈发遥远了。

除市占率即将挑战六成之外，台积电的收入也在继续提升，今年 5 月营收 1857 亿元创下新高，也较去年同期暴增 65.3%，但三星在今年首季的晶圆营收却有下降，幅度约为 4%。

特别是以先进制程来看，台积电的市占率更是惊人，仅台积电一家就占了苹果、Amazon、Google 芯片的九成产能。摩根大通预估，台积电 5nm 在未来几年都将有 9 成左右的市占率，而 3nm 也将达 8-9 成，仍是短期内难以撼动的代工龙头。

仍否持续？

尽管这两年全球蔓延的产能紧缺让台积电站上了 C 位，但今年消费电子需求疲软已是板上钉钉，三星等终端厂商更已开始放缓甚至停止第三季度手机、电视和其他消费电子设备的芯片采购，设计厂商也在频频砍单，加之扩建和新建产能将陆续释放，一松一紧之下，对于智能手机占比营收超过四成的台积电，气势如虹的高增长是否依然能持续？产能稼动率还能如之前那么满载吗？

对此，朱晶分析，从第一季度开始消费电子走向疲软，对于代工来说则有一定的滞后性，因代工厂承接的是之前下的订单，而设计厂商第一季度的砍单对代工厂影响可能要到第三或第四季度甚至明年才能显现。此外，由于先进工艺产能受设备供应紧张的影响，产能开出也没预期快速。因而，一时还不太会影响台积电的营收。

“很多 Fabless 为了抢产能提前下了订单，所以 Foundry 对下游需求衰退的感知一般要晚几个月。台积电在某些节点上也会感受到凉意，但大概率不会在今年。”朱晶补充道。

此外，要看到的是，今年需求疲软的应用集中于 PC、智能手机等消费类产品，但汽车电子、HPC、物联网、服务器等芯片订单依然强劲。

因而陈翔断言，消费电子需求放缓对于台积电会有一定的影响，但 MCU、电源管理等需求仍然强劲，而且 HPC 芯片市场的需求依然强劲，台积电在财报中也多次提到 HPC 在营收中起到主导作用。台积电产能利用率可能会有波动，但即便下降应该也是小范围的，台积电应能抗过这一周期。

而一切猜想都在台积电的“涨价”潮中戛然而止。最近有消息称，台积电已确定从 2023 年 1 月起，大多数制程的价格将上涨约 6%。加上之前的涨价幅度，这也意味着明年增量订单有可能较今年的价格高出 26%。有消息人士透露，台积电大客户订单尚未大幅削减，预计到今年年底，客户订单仍将占产能 95% 以上。且半导体设备交货周期延长，代工产能扩张并不如预期那么爆涨。

看起来台积电的荣光仍将持续，但如一位业内人士所言，尽管目前因代工市场增长快速，台积电营收上涨，但将来或有新的反转，这次超越并不能定终身，在产业中的强势地位还需要看长期、看综合。至少目前绝不能说全面超越，还要再看十年以上。

争夺变数？

尽管三星和英特尔在代工层面暂居于下风，但三方的争夺大戏还远未到终局。三方不止在大手笔投资扩建上不遗余力，在先进制程的争夺上更是你来我往。

▲ 图源：英特尔

不过要看到的是，英特尔最近因美芯片法案的推迟，表示将推迟俄亥俄州一家计划投资数十亿美元的代工厂的开工仪式。

对此，陈翔认为，美国在芯片制造方面的竞争力已经有一定的下滑，英特尔在代工方面也已经落后于三星和台积电，希望通过芯片法案的补贴来为工艺研发提供支持来助力在先进工艺上的扩张，法案的推迟会对英特尔带来一定的压力，后续要看芯片法案的进程以及后面美国政府对半导体行业的政策措施，如果政府对其大力支持，会在一定程度上帮助英特尔在代工先进工艺方面赶上三星及台积电。

朱晶从全局影响入手说，美芯片法案对三大巨头多少都有一些影响，因为这三大企业在美国都有相应的投资，或影响他们在美投资建厂的交付时间和产能开出时间。

在先进工艺层面，3nm 层面看似三星占了先机。据报道三星电子最快将于本周开始进行 3nm 试产，紧赶慢赶终于赶在 2022 年上半年兑现承诺，但有分析称实际利用 3nm 工艺进行大规模量产的时间还有待观察。但台积电也在言之凿凿下半年力推 3nm，英特尔也在着力发挥后发优势，究竟谁能笑在最后？

不止如此，围绕 2nm 的抢位赛已在如火如荼展开。台积电已宣称今年将在全球新盖五座新厂，而位于台湾竹科晶圆 20 厂就在全力押注 2nm，这一工厂已于 4 月启动租赁程序。三星则在最近宣布在未来五年内，将在半导体等关键行业投资共计约 2.34 万亿元，并誓言 2025 年量产 2nm。

这场马拉松式的赛跑看来一时还难分胜负。但无疑，三大巨头在 3nm 及以下的争夺都与光刻机强相关，尤其是最新一代高数值孔径 High-NA EUV。此外，在晶体管结构、材料、封装等层面的竞夺更是看不见的硝烟。

“从工艺层面来看，英特尔作为 IDM，采用的工艺会结合自身的设计需求，注重材料和架构层面的创新，与台积电、三星会有所不同。目前来看，英特尔的先进工艺进阶计划非常宏大而激进，而三星和台积电进展相对较快，但以基本面观察，台积电在制程、良率与客户关系等三大领域皆优于三星。”朱晶判断说。