【IT之家开箱】小米手环 7 Pro 图赏： 方形大屏，首次内置 GPS

IT之家 7 月 5 日消息，昨日，小米手环系列首款采用“Pro”命名的手环 —— 小米手环 7 Pro 正式发布，售价 399 元，首发价 379 元，目前已全面开售。IT之家也是提前收到了小米手环 7 Pro 夜跃黑版本，并为大家带来开箱图赏。

小米手环 7 Pro 为小米手环系列首次采用方形大屏设计。得益于这块大屏，在未开箱前仅看产品外包装，说这是一款智能手表也不为过。

小米手环 7 Pro 包装简洁，除了手环主体就是充电器。小米手环 7 Pro 采用磁吸式充电，但磁吸部分与小米手环 7 规格并不一致，二者充电并不通用。

息屏状态下，小米手环 7 Pro 夜跃黑版本搭配黑色表带十分低调，屏幕与边框分界线被很好的隐藏了起来，蓝色的中框充满金属质感并且与黑色完美搭配，既不过于沉闷也不显得突兀。

小米手环 7 Pro 配备 1.64 英寸 AMOLED 屏幕，屏占比达 70%，并且屏幕 PPI 也有 326。这样一来，小米手环 7 Pro 不仅可以通过双排显示来显示更多内容，还不会产生明显的颗粒感。

小米手环 7 Pro 为小米手环系列首次采用快拆设计，只需按住快拆扣即可拆掉表带。这一设计让用户拆换表带简单快捷，方便用户混搭不同表带。

小米手环 7 Pro 中框采用高亮 NCVM 工艺，使其充满金属质感，搭配多彩腕带，使小米手环 7 Pro 即有功能性也保证了时尚属性。

小米手环 7 Pro 支持全天心率监测、全天血氧饱和度监测。并且小米手环 7 Pro 首次内置 GPS 模块，脱离手机也能精准记录运动轨迹，还内置 117 种运动模式、10 种不同强度跑步课程。

IT之家了解到，小米手环 7 Pro 最高续航 12 天，支持小爱同学、NFC、离线支付、5ATM 防水、快捷来电回复等功能。