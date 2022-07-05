比尔・盖茨晒个人旧简历，48 年前期望月薪 12000 美元

IT之家 7 月 5 日消息，上周末，微软联合创始人比尔-盖茨在 LinkedIn 上分享了一份自己的旧简历，他写道：“无论你是刚毕业的学生还是大学辍学生，我相信你的简历比我 48 年前（ 1974 年）的好看多了。”

比尔・盖茨还是有些谦虚了，毕竟没有多少人是哈佛学生，并且懂得许多计算机知识和编程语言。简历中还提到了他在高中共同领导一个了项目，为私立高中处理日程安排，赚取了超过 10,000 美元。

IT之家了解到，盖茨在简历中还加入的一小部分个人资料，他说自己身高 5 英尺 10 英寸（约 1.78 米），体重只有 130 磅（约 59 公斤）。他只是哈佛大学的一名新生，但列出了 12,000 美元的期望月薪，并称希望的薪水是“开放的”。

盖茨对工作地点也没有要求，据悉，盖茨和艾伦于 1975 年在新墨西哥州的阿尔伯克基创办了微软公司，然后将公司迁至目前的华盛顿州雷德蒙市。

盖茨的简历似乎是用打字机打出来的，这在 1974 年是很正常的。他还列出了他的家庭住址，他不在哈佛时与父母住在一起，这座位于西雅图湖边社区劳雷赫斯特的中世纪现代住宅一年前刚刚以 260 万美元（约 1739.4 万元人民币）的价格售出。