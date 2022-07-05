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不止骁龙 8+ Gen1，红魔 7S 系列官宣搭载 MAGIC GPU 自研稳帧引擎与 ICE 10.0 魔冷散热

2022/7/5 12:23:56 来源：IT之家 作者：长河 责编：长河
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IT之家 7 月 5 日消息，红魔 7S 系列暨游戏新装备发布会将于 7 月 11 日 15:00 举行。届时，红魔 7S 系列新机将正式发布。今日，红魔游戏手机官方解密了红魔 7S 系列稳帧大魔王技术，包括 MAGIC GPU 自研稳帧引擎、ICE 10.0 魔冷散热

红魔 7S Pro 氚锋透明银翼版官方渲染图

其中，MAGIC GPU 自研稳帧引擎包括四大核心技术，官方称“消灭四大游戏卡顿场景，帧率稳定性提升 60%”。

  • 五重渲染缓冲：消灭多任务、高强度游戏场景卡顿。

  • 渲染成像同步：消灭复杂游戏画面、团战、角色加速等高负载和多任务游戏场景卡顿。

  • Magic Write 魔法速写：消灭因游戏存档、载入过慢、资源占用过高导致的卡顿。

  • TC 补帧：消灭因 CPU 性能临界点，突发性掉帧引发的卡顿。

红魔 7S 系列官方海报

此外，红魔游戏手机官方表示，ICE 10.0 魔冷散热首次采用由石墨烯 + 正二十一烷组成的全新复合相变材料，散热系数提升 20%，机身后盖平均下降 2℃；弹头合金峡谷风道采用紫铜合金材料，导热系数提升 3 倍；通过流体仿真技术优化风道位置，栅格进风口下移 4.5mm，解决回流问题，风量提升 18%，噪音下降 4dB，散热效果整体下降 6°C

红魔 7S 系列官方海报

红魔 7S 系列官方海报

IT之家了解到，红魔 7S、红魔 7S Pro 目前已入网工信部，型号分别为 NX679S、NX709S。入网信息显示，红魔 7S 系列处理器将升级为高通骁龙 8+ Gen1

红魔 7S 系列官方海报

配置方面，红魔 7S 采用 6.8 英寸 1080×2400 分辨率 OLED 屏，重 215 克，厚 9.5mm，内置 4500mAh 电池，支持 165W 快充，拥有 64MP 主摄，提供红蓝渐变、黑、绿三配色，最高 18GB 内存 + 512GB 存储。

此外，红魔 7S Pro 则采用 6.8 英寸 1080×2400 分辨率的 OLED 屏，重 235 克，厚 9.98mm，内置 5000mAh 电池，支持 165W 快充，拥有 64MP 主摄，提供红蓝渐变、黑、绿三配色，最高 18GB 内存 + 1TB 存储。

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关键词：游戏手机红魔7S

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