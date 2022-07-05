消息称华为将在本月 27 号再次举行发布会，发布手机、平板、电脑等大量新品

IT之家 7 月 5 日消息，昨日，华为举行了华为 nova10 系列及全场景新品夏季发布会，正式发布了华为 nova10 系列手机、Watch Fit 2 智能手表等众多新品。今日数码博主 @厂长是关同学 爆料称，华为还将在本月 27 号举行另外一场发布会，发布大量新品。

该博主称，本月 27 号华为将发布 Free buds Pro 2 耳机、智慧屏 S Pro 86、Mate book X Pro 新款、旗舰平板 MatePad Pro 11 和华为畅享 50 Pro 众多新品。同时，该博主备注称所有信息请以发布会实际情况为准。

此前有爆料称华为鸿蒙 Harmony OS 3.0 正式版将于本月底发布，而该博主则回应网友称鸿蒙 Harmony OS 3.0 暂定 24 号发布。

IT之家了解到，华为于 6 月 23 日在海外发布了 Free buds Pro 2 耳机。华为 FreeBuds Pro 2 配备了 11 毫米单元，支持 47dB 的降噪深度，符合 IP54 防尘防水标准，售价 199 欧元（约 1400 元）。

华为畅享 50 Pro 已经入网工信部，认证显示其采用了 6.7 英寸 LCD 屏幕，内置 5000mAh 电池，支持 40W 有线充电。后置 50MP+2MP+2MP 三摄像头，采用星环设计，前置 8MP 摄像头。搭载 HarmonyOS 系统。