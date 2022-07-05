GPT-3 当一作自己研究自己，已投稿，在线蹲一个同行评议

咦？这篇论文有点不对劲，第一作者看起来不像是人类的名字：

一作的署名 GPT-3，所属单位 OpenAI。是的！你没看错，GPT-3 写了一篇关于自己的论文。此前，GPT-3 已经撰写过新闻报道，上论坛发过帖，甚至创作过小说写过书。

我用 GPT-3 在 24 小时之内写了一本书 —— 并且已经出版了。

似乎只剩下学术论文方面，还未曾有过相关的尝试。于是，来自哥德堡大学的瑞典研究员 Almira Osmanovic Thunström 打算试试，主题不如套个娃，就让 GPT-3 写它自己。写一篇 500 字的关于 GPT-3 的学术论文，并在正文中添加科学参考文献和引文。

一开始她也没有抱很大期望，毕竟任务提示还是很模糊的，但 GPT-3 给出的结果让她惊呆了。GPT-3 的学术用语很规范、引用的参考资料也与上下文相关。到这里，她决定搞出一篇完整的论文，并以 GPT-3 的名义投稿出去・・・・・・

GPT-3: 我给自己写论文

在正式版论文，Almira 给每个章节都设计了单独的提示。首先是摘要，先让 GPT-3 对上一次生成的 500 字小论文来一个 200 字的总结。

接下来是分别对介绍、方法、结果和讨论部分的扩写。值得注意的是，在方法这部分扩写时，提示除了给出简单的指令之外，还添加了对应的限定词以及撰写时的要求（不要出现确切的数值）。

最后，整篇论文 GPT-3 在短短的两个小时里就完成了。我们知道了 GPT-3 可以以自己为研究对象写学术论文，并且效率还挺高。

但是为啥要让它以自己为题写论文呢？根据研究者 Almira 的自述，原因主要有以下两点：

其一，目前 GPT-3 还算比较新，关于它的研究还很少，可以用来检验 GPT-3 在数据量较小的情况下分析的准确性；

其二，AI 犯错并不少见，我们想做的不是为了出版 AI 生成的错误信息，而是这个错误将会是撰写论文过程中实验命令的一部分。

GPT-3 会犯错，但它与撰写与自己相关的论文之间并不冲突。在写完论文准备投稿时，还发生了一些趣事：在 Almira 的自述中，投稿时遇到的第一个问题就是：GPT-3 的姓氏是啥？它的通讯地址该填啥？

思来想去，最后，姓氏填了无，通讯地址和邮件填了 Almira 和其助理的。

这还只是无关紧要的部分。接下来这些可涉及到了法律。首先面临的第一个问题是：所有的作者都同意出版吗？这让 Almira 吃了一惊，GPT-3 又不是人类！但还是鼓起勇气询问了 GPT-3, 幸好它的回答是肯定的。

而后还有一个问题：“作者中是否有任何利益冲突？”GTP-3 向 Almira 保证没有。于是，Almira 就把 GPT-3 撰写的论文上传到法国国际预印本服务器 HAL 上。

写出论文还只是第一步，如果这篇论文发表的话，后面还有一大串问题等着解决。

GPT-3 是工具还是伙伴？

不久之前，Scientific American 发布了一条推文介绍了这个故事，并评论道：AI 作为论文的第一作者引发了许多伦理问题 —— 这有可能会颠覆之后的出版程序。

在 twitter 上，关于论文作者署名的问题也引发了一些讨论：一篇非常好的、挑战当前学术出版模式的文章。AI 能否作为作者呢？如果可以，该怎么标注呢？

为什么 GPT-3 不是通讯作者呢?

如果可以出版，那么这些问题就会接踵而至：是否该考虑 AI 的作者身份？

之后期刊编辑该如何审核其他人的文章，是否该要求每个人证明他们没有使用 GPT-3 或其他算法的帮助？

······

这些问题目前也还没有定论。与其说（GPT-3）是伙伴，不如说是工具。

但无论是将 GPT-3 视作合作伙伴还是工具？这些问题都是不可避免的。

抛开这些待处理的伦理问题，我们可以从这项研究中窥见 AI 的发展：在技术层面上，网友对此研究整体抱着比较乐观的态度。

我希望这能带来一些项目，帮助研究人员将他们的研究成果转换成更容易、更快、更好的论文或论文形式。

这是人工智能革命的开始。首先，它可以在两个小时内完成论文，这是人类做不到的。下一步就该是天网了。

目前，HAL 已经给 GPT-3 撰写的这篇论文分配了编辑，处于待同行评议状态。

如果感兴趣的话，下面附上论文原文链接。

论文原文：

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03701250v1

参考链接：

[1] https://www.scientificamerican.com/article/we-asked-gpt-3-to-write-an-academic-paper-about-itself-then-we-tried-to-get-it-published/

[2] https://www.reddit.com/r/Futurology/comments/vpoopq/we_asked_gpt3_to_write_an_academic_paper_about/

[3] https://twitter.com/sciam/status/1542474428428214272/retweets/with_comments