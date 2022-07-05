开心麻花科幻电影《独行月球》特辑发布，今年上映

IT之家 7 月 5 日消息，今天《独行月球》电影官方微博发布了该片的特辑视频以及多张海报、剧照。该片将在 2022 年上映。
特辑：
海报：
剧照：
IT之家了解到，科幻喜剧片《独行月球》由张吃鱼执导，沈腾、马丽主演。2021 年 4 月 28 日，该电影宣布杀青。在今天发布的 《独行月球》“沈腾特急”特辑中，展现了沈腾在片场模仿宇航员做出的努力。
剧情方面，该片讲述了人类为抵御小行星的撞击，在月球部署了月盾计划。沈腾饰演的维修工独孤月在突发情况中被遗落在月球，开始了独行月球的生活。
IT之家 7 月 5 日消息，今天《独行月球》电影官方微博发布了该片的特辑视频以及多张海报、剧照。该片将在 2022 年上映。
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IT之家了解到，科幻喜剧片《独行月球》由张吃鱼执导，沈腾、马丽主演。2021 年 4 月 28 日，该电影宣布杀青。在今天发布的 《独行月球》“沈腾特急”特辑中，展现了沈腾在片场模仿宇航员做出的努力。
剧情方面，该片讲述了人类为抵御小行星的撞击，在月球部署了月盾计划。沈腾饰演的维修工独孤月在突发情况中被遗落在月球，开始了独行月球的生活。
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