明星送餐机器人公司普渡科技裁员超千人：CEO 发文“艰难决定瘦身”，去年刚融资 10 亿

智东西 7 月 5 日消息，昨日凌晨，明星送餐机器人企业普渡科技创始人兼 CEO 张涛发全员信，宣布公司为了生存，将展开裁员：“我们不得不做出一个艰难的决定，对公司业务和团队做一次瘦身。”

普渡科技在 2016 年成立于深圳，是国内餐饮机器人 TOP2 企业，2021 年 9 月宣布完成近 10 亿人民币的 C1 和 C2 轮融资，投资方包括美团、深投控资本、红杉中国等。

然而，拿下大额融资后没多久，普渡科技就开始陷入裁员传闻。一个来自脉脉平台的爆料称，普渡团队规模变动宛如坐过山车，从去年年初 300 人激进扩张至年底 3000 人，到今年 2 月已裁去近 1000 人，据说 7 月只留 500 人。

另一则来自脉脉“普渡机器人同事圈”员工的发帖也传出：没有任何部门可以幸免，公司已赔不起 N+1，应届生全裁。除了送餐基本盘，其他全部砍掉，剩几百个人。

智东西向多位餐饮机器人业内人事求证，他们都表示普渡科技公司裁员情况属实，但具体规模未知。普渡科技尚未对此作出回应。

01. 年初已开始裁员，或涉及上千人

“资本市场已经进入凛冬…… 今年我们做了一些业务和人员的‘瘦身’调整，包括即将到来的这一次。”张涛在全员信中这样说道。

根据官网，张涛毕业于中国香港科技大学机械工程系，研究领域为人工智能与机器人学、计算机视觉与图形学，于 2016 年创办普渡科技。

▲ 普渡科技创始人兼 CEO 张涛

在 2022 年 1 月普渡科技发布一篇张涛的访谈文章中，张涛当时提到公司现有员工 2000 多人。但在这之后不久普渡就开始在 20 多个城市裁员，据传截至 2 月中旬已离开 800 多人。

有人在脉脉上爆料，普渡科技这次裁员离不开过去一年大规模扩张，员工规模扩大 10 倍至 3000 多人；本次裁员后，这个数字可能小于 1000，甚至只留下 500 人。

在普渡科技的相关自媒体下方，当有人问到公司是否招人时，下方有疑似公司员工的人士回复：“别问招不招人，裁员会让你怀疑人生”、“非常不稳定的工作。”人员的不稳定似乎对产品服务也带来影响：“没有售后，买完机器，总公司推脱不处理。”

02. 资本退潮，公司不赚钱问题难再掩盖

如果普渡科技裁员规模真如爆料，这将对整个餐饮机器人市场造成震荡。根据市场调查机构 IDC 最新报告，普渡科技占 2021 年中国餐饮商用服务机器人市场份额第二，达到 25.9%。

资本支持是普渡科技能抵达行业第二宝座的关键助力，普渡科技自创立以后获得了 8 轮融资。最近一轮是在 2021 年 9 月的 C2 轮融资，与 C1 轮融资额合计近 10 亿元，投资人包括红杉资本、腾讯、美团等巨头。

张涛却在本次公开信中恳谈当下资本情况不妙。

“自去年底以来，全球资本市场急转直下…… 因为这种下调是长期性的，因此所有的商用机器人公司都将永久性面临一个问题：如何尽早将盈利模式跑通、尽早实现盈利、实现可持续的经营。”

一方面，以普渡科技为代表的餐饮机器人企业已经将产品铺向了众多城市，海底捞、呷哺呷哺、西贝莜面村等知名餐饮店铺都能看到普渡的送餐机器人出没；另一方面，疫情挫伤餐饮行业、产品本身落地场景有限、盈利模式不明等问题让这家公司处于内忧外患。尽管餐饮机器人市场看起来热闹非凡，但根据 IDC 近期报告，2021 年中国商用服务机器人市场同比增速达 110.4%，究其规模仅为 0.84 亿美元（约合 5.4 亿元人民币）。

即便在 2022 年在大环境影响下行业已出现增长乏力的苗头，普渡科技仍在努力讲出动听故事。

2022 年 3 月，普渡科技在深圳举办了热闹的 2022 春季新品发布会，推出“巧乐送”、PUDU A1、PIDU D1、PUDU SH1 四款机器人产品。这些机器人或配备机械臂，或“变身”四足送餐机器人，或加上了显示其行驶意向的“幻影”。它们几乎囊括机器人圈所有的技术热词，刷新市面上已有的送餐机器人产品形态。

不过，这些新的一机器人形态一方面非常吸人眼球，另一方面也明显存在一些特点，那就是需要大量研发投入，且离落地和商业化有不小的距离。

张涛在公开信中也坦言了背后的“灵魂问题”，但他认为这一问题整个行业都存在，那就是：“全行业几乎都未实现盈利…… 在资本行情好的时候，商用机器人公司还不赚钱这个问题是被掩盖了的。”

一度，普渡、擎朗等国内以服务餐饮场景为主的机器人，被认为是少数找到商业化场景的服务机器人形态，目前来看，或受大环境影响，或是公司本身的经营管理不善，在各种不确定性面前，如何让公司行稳致远，仍然是对创业者极大的挑战。

张涛公开信原文如下：

03. 结语：双重凛冬 考验服务机器人企业的造血能力

商用机器热行业自 2016 年左右萌芽，经历了 2016-2019 年的商业化验证，至 2020 年之后迎来了比较快速的发展，出现了多家估值介于 10 亿美金~20 亿美金的独角兽公司。

当下，作为头部玩家资本宠儿的普渡科技爆出大规模裁员的动向，这与张涛口中的全球资本大环境相关，也与公司自身的运作运营相关。在疫情、经济调整等多重背景下，整个服务机器人行业都需要通过加强公司管理来保证存活，勒紧裤腰带过活的日子真的来了。