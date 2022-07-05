【IT之家评测室】腾讯 ROG 游戏手机 6 Pro 评测：满血骁龙 8+，堆料体验全拉满

转眼间 2022 年已经过半有余，智能手机新机潮的上半场刚落下帷幕，下半场就已经蓄势待发了。腾讯 ROG 游戏手机 6 Pro 作为游戏手机界的主力军，且是搭载骁龙 8+ Gen1 的首批新机，这次又将给我们带来哪些不一样的体验呢？一起来看看吧。

IT之家这次拿到的是拥有 18GB 超大内存和象征满血的白色顶配版，白色的六边形包装盒刚拿到手就给人与众不同的感觉，游戏手柄和散热背甲两个配件也是满满两大盒，拆箱过程很爽。

外观与设计

首先来看手机包装，整体延续了 ROG 经典的六棱柱造型，纯白主色调 + 黑色视觉元素的搭配，看起来很高级。不过打开方式不再是上一代的磁吸式折页，而是换成了抽拉式，形如太空舱。盒身上印有代表 6 代的 06 数字、ROG 和腾讯游戏的全标识，下面还有一个金属质感的抽出方向提示扣。

拉开包装，左右半盒依旧采用斜切分割设计，里面分上下两层，上层装有手机本体，说明书、保修卡以及黑色的镂空保护壳，下层则有一条黑色尼龙编织材质的双 C 口数据线，一个 65W 支持 PD 协议的磨砂材质电源适配器。

ROG6 Pro 拿上手很有分量，机身重量与上代保持一致，依旧为 239g。不过机身比例更加修长，配重也很均衡，机身线条非常圆润，拿在手里不会头重脚轻也不会咯手，握持起来很有安全感。

在机身背部的设计上，ROG6 Pro 这次采用了更加大胆的复古未来主义，整体为黑白色调，顶配版的幻影白配色采用了非常细腻的磨砂涂层，手感光滑不沾指纹，摸起来很舒服。最显眼的副屏部分就像是太空飞船的舷窗，彩色的 ROG Vision 个性视窗可以根据不同场景播放各种预设动画和自定义图片等，在游戏中 ROG6 Pro 也定制了很多专属动画，科技感拿捏到位，个性十足。

舷窗的上面印有 06 字样，而“舱门”顶部居然还有个“小小屏”，无论手机处于息屏还是亮屏状态，都可以将它设置成常亮，此时就会亮起粉色灯光，点亮 DARE TO PLAY 的字样，不得不说玩涂装还得是 ROG 啊。机身底部左侧分别印有败家之眼和腾讯游戏的 LOGO，银灰色风格的文字贯穿整个背部的设计语言，机身右侧底部还有一个亮蓝色的 Sim 卡槽盖。

ROG6 Pro 这次的摄像头模组大了不少，三枚镜头依次是 5000W 像素的索尼 IMX766 主摄，1300W 像素的超广角镜头，还有一颗是微距镜头。

机身左侧上下对称的一组 AirTrigger 依旧得到了保留，电源键四周镀上了一层蓝色。机身左侧除了 Sim 卡槽，还有一个独立的 USB-C 接口，可以用来连接散热背夹以及横屏握持手机时连接数据线充电。

底部同样有一个非居中的 USB-C 接口和极为先进的 3.5mm 耳机孔。

来到正面，屏幕依旧是没有刘海水滴挖孔上下的宽边框直屏，在横向游戏握持时更加舒服，不仅防误触还做到了上下对称，左右等窄的平衡视觉效果。顶部物理边框区域有一颗 1200W 像素的前置镜头。

屏幕素质上，ROG6 Pro 配备了一块 6.78 英寸 1080P 分辨率的三星 E4 AMOLED 直屏，拥有 165Hz 刷新率和 720Hz 触控采样率，室外可视亮度可达 800nit，支持 HDR10 + 和 DC 调光, 在显示 HDR 内容时的屏幕峰值亮度为 1200nit。系统中提供了 60Hz-165Hz 合计五档刷新率手动档和 Auto 自动档，用户可根据实际需求灵活选择。

而在色彩上，ROG6 Pro 对这块屏幕进行了出厂校色，平均 Delta E<1，拥有 111% 的 DCI-P3 色域和 150% 的 sRGB 色域，对比度高达 1500000:1，屏幕素质基本挑不出毛病。屏幕顶部和底部是一组对称式立体声双扬声器，内置高通 Snapdragon Sound 技术的高品质蓝牙音频系统，支持各种主流高质量蓝牙传输协议，如 aptX adaptive，aptX Low latency，LDAC 等，并联合 Dirac Research 进行了软件调校，针对游戏玩家设有专属游戏模式，可实现低音增强和听声辨位，从而更好分别游戏中的枪械、武器和脚步声。

另外，ROG6 Pro 还拥有 3 根 WiFi 天线和 3 麦克风阵列，它们都分布在机身的侧边中框四周，这样无论用户以怎样的姿势握持手机，都不会完全遮挡天线或者麦克风，确保使用时的信号和收音体验。

系统与配件

一直以来，在针对手机游戏的核心体验上，腾讯 ROG 游戏手机都给出了非常丰富的系统功能和自定义设置。打开手机自带的智控中心，不仅有炫酷的进入动画，还针对横屏和竖屏两个方向适配了两套 UI，翻转手机时也做了专门的切换动画，游戏大厅（游戏列表）和控制台也进行了分开呈现，一目了然。不至于太过复杂，增加用户不必要的学习成本。

这次 ROG6 Pro 采用了太空座舱风格的 UI，配合 165Hz 高刷屏，动画细腻、交互流畅。

在控制台中，ROG6 Pro 对动效和菜单的优化更近一步。手机状态信息更酷且更加直观，五维雷达图和配套的模式选择更加精简，从上一代的五种性能模式减少到 3 种，分别是 X 模式、平衡模式和超长续航模式，其中平衡模式为全自动，而 X 模式和超长续航模式运行用户手动编辑更细化的性能选项调节开关。当接入酷冷风扇时，X 模式自动激活为升级版的 X + 满血模式，其实就是开启了 ROG 自带超频，此时的性能直接拉满，散热压力可想而知。

每个不同配件和灯效的设置菜单，在控制台中会通过一个个卡片呈现，点击卡片上的开关即可快速启用和关闭，每个卡片的子菜单也有单独的动效 UI 和细节设置项，比如副屏卡片的动画预设选择，小小屏的灯效选色拨盘等等，也都是自带横竖屏两套 UI，而且在点按、滑动、返回和横竖屏切换时都有细腻紧实的振动反馈，整个智控中心还内置了富有科技感的音效，可以说是很用心了。

进入游戏后的游戏工具栏这次也做了很大调整。呼出方式通过顶部两个角向内侧下滑，菜单变成了居中显示且面积很大，不同性能模式下，面板的主色调也会随之改变，让用户一眼就能知晓当前的性能模式。

工具栏最上面是手机基本信息和模式切换选择, 左右两侧则是各种快捷功能开关, 通过上下滑动进行浏览。这些功能分为快速开关和设置开关，快速开关一键就能切换状态。

比如这个实时信息，点一下就能浮窗显示手机当前的 CPU、GPU 占用、电池电量、核心温度、帧数等信息，按住左端的十字锚点图标还可以随便挪动位置，避免折叠触控按钮和视觉元素。

旁路充电可以绕过电池直接给主板供电，避免边充边玩时电池积热缩造成的电量快速消耗和电池损耗，降低机身温度；

息屏挂机可以在一段时间不操作手机后，自动调暗屏幕亮度并锁定触控，只需双指上滑即可恢复，息屏挂机状态会保持前台运行，避免被杀掉进程，非常适合下载游戏更新或自动挂机的游戏。

另一类设置开关则需要进入子菜单进行个性化精细设置，来满足玩家更深层次的游戏体验和需求。比如弹幕通知会以浮动弹幕形式显示其他 App 的消息，不错过任何一个通知。

准星辅助可以常驻显示瞄准准星，帮助用户更精准的定位射击物体。可以说每个功能都很实用，对于硬核游戏玩家来说帮助真的很大。还有些功能需要借助其他硬件和配件才能实现，所以这里就不得不先介绍一下它的配件了。

全新的酷冷风扇 6,ROG 游戏手机的老用户都知道，此前的酷冷风扇一直采用纯风冷结构，而这次 ROG 终于为它加入了半导体制冷。

并且此次散热背夹的体积继续变大，除了背夹左右两侧宽大舒适的四枚辅助按键外，内侧超大面积的热交换面也是重要原因。

相比市面上主流的散热背夹，酷冷风扇 6 在细节上进行了诸多人性化的改进。比如顶部有个小的 Unlock 开关，按一下上面的卡口就会向上弹出一段距离，让用户能够轻松套上手机，同时上卡口直接对应手机右侧的电源键，扣上后既不会压住按键，也可以直接按背夹上的电源按钮。

酷冷风扇 6 的底部嵌入了一个脚撑拨扣，打开之后散热背夹便化身成手机支架，即便临时有事也不用手忙脚乱的放在桌上挡住风扇，或者倒扣屏幕在桌面上。

还有最最重要的一点，由于底部采用 USB-C 口直连手机，所以无需外接电源的情况下风扇也能运行，直接通过手机电池供电，就能调用到第三档酷寒模式，同时运行半导体制冷片和风扇，只不过功耗有所限制，而外接电源后，功耗会进一步放开达到第四档急冻模式的满血状态，智控中心里还提供了纯风冷模式和智能模式，给予了用户极为灵活的选择空间。

每次安装风扇时系统都会有专属的弹窗动画，卸下风扇时也会有相应提示，确保用户正确的接入和移除背夹，而背部的 RGB 灯效也会根据不同的性能模式改变颜色，仪式感满满。

还有就是全新的 ROG 双控手柄 3 了。新款双控手柄依旧采用模块化设计，一共五组配件，包含一对单边手柄，一个直连手机的镂空外框，一个插入单边手柄的手柄架，以及一个增强握持手感的手柄座，还有一个手柄收纳包。

大家应该注意到新款手柄新增了纯白配色，除了手柄按键是浅灰色外，通体洁白，颜值比旧款高出不少。多样化的配件模块让它拥有 3 种连接模式和 2 种组合形态，即触点直连、蓝牙连接以及有线连接。在第一种形态下，将配有 USB-C 接口的镂空外框套上手机，再将两只单边手柄插入左右带有金属触点的滑轨，就可以组成一个一体式游戏掌机的造型，体验非常沉浸，摇杆和按钮布局也采用主流不对称设计，很快就能上手。

第二种形态则是通过左单边手柄上的蓝牙开关来连接手机的，此时只要将单边手柄和手柄架，手柄座组合为完全体就能开玩，手柄架顶部还提供了有限充电接口，时刻保持电力充足。这个形态更适合纯手柄玩家，操作灵活性和舒适性更强。

无论是哪种连接方式，都可以通过手柄设置按键映射匹配游戏中的虚拟按键，还可以自定义手柄快捷键功能，比如截图、录屏等等，甚至可以通过宏设置一套快捷指令，完成更加复杂的操作，可玩性和自定义程度很高。

硬件与性能

ROG 在游戏手机品类中，堆料一直都很猛。腾讯 ROG 游戏手机 6 Pro 作为首批用上高通骁龙 8+ Gen1 旗舰处理器的机型，配置可以说相当豪华，具体的参数信息如下：

CPU：高通骁龙 8+ Gen1 5G，台积电 4nm 工艺；

GPU：高通 Adreno 730 + Pixelworks i6 独显芯片

屏幕：6.78 英寸 FHD+/165Hz (刷新)/720Hz (触控) 三星 E4 AMOLED 直屏，低亮度 DC 调光；

内存：18GB LPDDR5；

存储：512GB UFS3.1；

电池：6000mAh 双电芯，65W 快充（兼容 PD3.0、QC5.0）；

周边：Wi-Fi6 Direct UL 2x2 MIMO，蓝牙 5.2，12x16mm 立体声对称双扬声器，3 麦克风阵列，支持 OZO 降噪技术；AirTrigger 超声波传感器；

骁龙 8+ Gen1 作为高通今年的工艺改良款旗舰 SoC，制程工艺由三星 4nm 换成了台积电 4nm，同时大、中、小核的频率进一步提升，其中 X2 大核频率由 3.0GHz 提到了 3.2GHz，A710 中核由 2.5GHz 提到了 2.75GHz，A510 小核也从 1.9GHz 拉到了 2.0GHz，GPU 部分的频率也由上一代的 810MHz 提升到了 900MHz。那么这颗 CPU 的实际表现究竟如何呢？我们在开启智控中心的 X 模式后，做了多组的跑分和游戏测试。

首先在安兔兔 9.4 版本中，ROG 6 Pro 跑出了 1129052 分，这个成绩比上一代骁龙 888+ 提升了不少，比骁龙 8 也更进一步。

在 GeekBench 5 的测试中，ROG6 Pro 取得了单核 1312 分，多核 4211 分的成绩，相比骁龙 8 同样提升明显。

在 AndroBench 的读写测试中，ROG6 Pro 也跑出了满血 UFS3.1 的成绩；

最后通过 3D Mark 的 Wild Life Stress Test 对它进行 20 轮压力测试，来测试下它的稳定性表现。可以看到最终稳定性为 99.4%，跑分都在 1W+，跑分曲线直接成一条直线，挑不出毛病。

接下来进入游戏实测环节，首先交代下测试条件，我们统一在 26 度的室温环境下进行，手机屏幕亮度统一调整为 70%，外放音量 50%。

首先是王者荣耀，我们将手机的性能模式调整为 X 模式，风扇设置为酷寒模式（第三档），ROG6 Pro 已经支持《王者荣耀》的 120 帧模式，因此我们开到最高画质 120 帧来游玩，最终的帧率稳稳一条直线，平均帧数 121 帧，屏幕最高温 35.5 度，背部最高温 34.4 度，由于带上了散热背夹，此时功耗来到了 8.9W。

然后我们摘掉散热背夹，同样以 X 模式进行游戏，最终帧率曲线依旧笔挺一条直线，平均帧数 120 帧，屏幕最高温 35.9 度，背部最高温 34.2 度，此时功耗仅为 4.3W，可见骁龙 8+ Gen1 玩王者荣耀毫无性能瓶颈。

然后是非常吃配置的原神，ROG 游戏手机 6 Pro 已经适配了 720P 分辨率。单独交代一下测试路线，测试路线固定，如图所示游戏时间统一调为 19:00 整由璃月港南部锚点向北出发，经过北部锚点后沿天衡山北侧官道一路向西北前进，途径遁玉陵、灵矩关和青墟浦，最后抵达层岩巨渊上层，路上有怪打怪，有矿挖矿，不进行地图传送或打开设置菜单等影响瞬时帧数的操作。每轮测试用时 30 分钟。游戏画质设置为全最高，关闭动态模糊，帧数改为 60 帧。这次我们测试了四轮。

第一轮我们加装背夹，但是不接线，风扇最高只能选择酷寒模式（第三档），性能模式为 X + 模式，30 分钟游戏后，帧率曲线整体呈一条直线，战斗部分会有部分帧率波动到 50 帧（图中掉到 12 帧附近为手滑切到多任务了），最终平均帧率 59.6 帧，表现非常不错。此时机身屏幕面最高温 44 度，背面最高温 43 度，中框最高温 41.2 度。由于带上了风扇供电，此时测得的功耗为 8.9W。

第二轮我们在第一轮的基础上接上电源，风扇选择最强的急冻模式（第四档），性能模式为 X + 模式，30 分钟游戏后，帧率曲线更加平滑，毛刺更少，最终平均帧率进一步提升到 59.8 帧，可以说已经征服了原神。此时机身屏幕面最高温 39.6 度，背面最高温 35 度，中框最高温 33.2 度，此时功耗为 11W，不到 40 度的温度表现足以证明这款酷冷风扇 6 的强悍散热能力。

那有人可能就要问了，你这都是在有背夹的情况下测的，我买个手机玩游戏还非得上背夹吗？所以我们也测试了更贴近普通用户，不加装背夹的情况。第三轮我们选择均衡模式，不加装散热背夹，30 分钟游戏后，可以看到帧数曲线的波动幅度确实大于有背夹加持的状态，不过平均帧率依旧可以达到 59.3 帧，屏幕最高温 43.6 度，背面最高温 42.4 度，中框最高温 39.7 度，这个温度表现比 X 模式加装背夹还低一些，因为此时功耗只有 5.8W，但实际游戏体验和装上背夹的 X 模式差别并不是很大，确实够均衡。

那么如果不带背夹开启 X 模式，表现又如何呢？第四轮 30 分钟游戏后，这次的表现有点出乎意料，可以看到前 15 分钟的帧率波动非常小，甚至在四轮测试中表现最好，但随着温度的升高，后半段的帧数波动比较明显，最终平均帧数为 58.6 帧，屏幕最高温 45.5 度，背面最高温 44.7 度，中框最高温 44.5 度，功耗上升到 6.0W，看来温度对帧率的影响是实打实的，所以原神这款游戏更推荐大家使用均衡模式游玩，其他负载较小的手游可以直接开启 X 模式满血畅玩。

总的来看，腾讯 ROG 游戏手机 6 Pro 的这颗骁龙 8+ Gen1 芯片，在高通和 ROG 团队的共同调校下，比起骁龙 8 确实有一定的进步，台积电制程所带来的功耗，酷冷风扇也能在完全压制这颗温度的同时，最大程度释放它的性能潜力。当然，以上测试数据都是基于 26 度的室温条件，仅供各位参考。

总结

游戏手机在目前似乎算不上非常大众的品类，但对于喜欢用手机玩游戏的重度游戏爱好者来说，它依然有着不可替代的地位。腾讯 ROG 游戏手机 6 Pro 凭借着对电竞外观的独到理解和诠释，专属的、个性化十足的、性能强悍的酷冷风扇和游戏手柄配件，还有系统内部对游戏体验做出的种种功能优化，能够给到玩家独一无二的游戏体验。而且从结果来看，它也是今年表现最均衡，最突出的旗舰游戏手机。