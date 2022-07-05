瑞声科技：ROG 游戏手机 6 采用全球最大振幅 SLS 扬声器 + 安卓最大体积 X 轴马达

IT之家 7 月 5 日消息，今晚，ROG 游戏手机 6 正式发布。发布会后，瑞声科技发文称，ROG 6 配备了瑞声科技全球最大振幅 SLS 扬声器和 + 安卓最大体积 X 轴马达。

ROG 游戏手机 6 选用了两颗瑞声科技自研的 1216P SLS 扬声器，其最大振幅高达 0.8mm，较上一代机型提高 23%，低音下潜更深，低频性能提升 1.5dB、低频失真降低 25%，完美呈现“低音炮”音质，同时得益于良好的高频延展性，外放状态下高音更加通透明亮。

1216P SLS 扬声器是目前已上市手机中振幅最大的扬声器单元，响度更大，且能展现更微小的声音，有效提升 ROG 游戏手机 6 在游戏影音外放、铃声、免提通话等场景下的音质和音量。

ROG 游戏手机 6 搭载了目前安卓体积最大的超宽频 X 轴线性马达，这也是 ROG 首款使用超宽频 X 轴线性马达的机型。这款马达的体积达到惊人的 560mm³，对比上一代体积增大了 56%，振动量提升了近 1 倍，达到目前安卓最强振动量，瞬态振动量最高更是可达 3.69Gpp。同时，其有效频宽为 50Hz-500Hz，是目前 X 轴线性马达所达到的最宽频段，振感效果层次感强、更具细节表现力。

ROG 游戏手机 6 全面支持《和平精英》的高品质振感体验。玩家在使用各类枪械、载具，以及在不同角色状态时都可体验到与场景精确匹配的触感。在《王者荣耀》中开黑时，玩家击杀对手时也有与之匹配的精准振动反馈，每一次五杀和 Ace 超神的瞬间，都有对应的环场振感。

IT之家了解到，今晚腾讯 ROG 游戏手机 6 系列正式发布，搭载了高通骁龙 8+Gen 1 处理器，采用矩阵式液冷散热 6.0，AirTrigger 肩键，个性视窗，搭载了 165Hz 三星电竞屏。

价格方面，腾讯 ROG 游戏手机 6 普通版：8GB + 128GB 售价 ¥3999，12GB + 128GB 售价 ¥4499，12GB + 256GB 售价 ¥4999，16GB+512GB 售价 ¥5799；腾讯 ROG 游戏手机 6 Pro：18GB+512GB 售价 ¥7999。