新突破，青海中控德令哈成为我国首个年实际发电量超过设计能力的光热电站

IT之家 7 月 5 日消息，据央视新闻报道，青海中控德令哈 50MW 光热电站对外表示，当日 19 时 18 分，该电站发电量 75.52 万 kWh，自 2021 年 8 月 5 日至今，电站累计实际发电量达到 1.46 亿 kWh，提前一个月超过年度设计发电量（1.46 亿 kWh），成为全国首个年实际发电量完全达到并超越设计水平的光热电站。

IT之家获悉，中控德令哈 50 兆瓦塔式光热发电项目位于青海省海西州德令哈市的戈壁滩上，占地 3.3 平方公里。

资料显示，青海中控德令哈 50MW 光热电站于 2018 年 12 月 30 日并网发电；2019 年 1 月至 6 月主要进行消缺与试运行，2019 年 7 月开始进入常规运行阶段。

青海中控德令哈 50MW 光热电站负责人表示，青海中控德令哈 50MW 光热电站是国家首批光热发电示范项目之一，装机容量 50MW，配置 7 小时熔盐储能系统，镜场采光面积 54.27 万平方米，设计年发电量 1.46 亿千瓦时，每年可节约 4.6 万吨标准煤，同时减排二氧化碳气体约 12.1 万吨，具有良好的经济效益与社会效益。该电站采用浙江可胜技术股份有限公司自主研发并完全拥有知识产权的塔式熔盐光热发电核心技术，95% 以上的设备实现了国产化。同时，电站运行表现已通过德国独立工程咨询公司 Fichtner 的完整技术评估，认定其技术已达到全球同类电站最先进水平。

国网青海省电力公司的数据显示，当前，青海全省发电总装机 4290 万千瓦，光伏是省内第一大电源，装机占比 39.1%，新能源占比 61.5%，清洁能源占比 90.8%，占比均为全国第一。其中，光伏总装机 1677 万千瓦，水电总装机 1259 万千瓦，风电总装机 962 万千瓦，火电总装机 393 万千瓦；光伏、风电均为新能源，总装机 2639 万千瓦；光伏、风电、水电均为清洁能源，总装机 3898 万千瓦。