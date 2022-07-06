大众、博世合作开发 L2 / L3 自动驾驶技术，明年正式上车

据路透社报道，大众和博世已获得德国卡特尔办公室的许可，开始合作开发自动驾驶技术。

据悉，此次卡特尔办公室批准的是大众软件公司 CARIAD 与博世在 1 月份宣布的合作，双方将在 L2 级 / L3 级自动驾驶技术上进行合作，以赶超竞争对手特斯拉和奔驰。

新技术将于 2023 年开始部署在大众集团的车辆上。此外，双方还将开发基于高速公路的 L3 级自动驾驶功能。

与此同时，卡特尔办公室将继续监控两家公司的合作。

博世和大众的联合，将进一步提升双方在自动驾驶领域的竞争力，其也能够更加顺利地进行电动化转型。

一、CARIAD 与博世组成自动驾驶技术联盟 2023 年上车

今年 1 月，博世与大众软件公司 CARIAD 达成合作，双方将基于城市、郊区和高速公路的 L2 级自动驾驶技术进行合作。

▲ 大众 CARIAD 软件公司宣布与博世合作

此次博世与大众在自动驾驶方面合作的技术重点是基于 360 度环视感知搜集的信息研发，以及数据驱动型软件。

据悉，两家公司联合开发的高阶自动驾驶统一软件平台将用于大众汽车集团旗下的所有乘用车当中，首批自动驾驶功能将于 2023 年装车。

除了应用到大众集团旗下的车型之外，双方合作研发的系统也可以集成到其他汽车制造商的车辆和生态系统当中。

二、博世收购创企 研发自动驾驶技术

博世作为国际头部的车企供应商，在同大众旗下的软件公司达成自动驾驶合作后，于今年 4 月宣布收购英国自动驾驶初创公司 Five，以加强其在自动驾驶汽车领域的技术研发。

博世方面表示，其在 4 月初已经与 Five 公司签署了协议，但未披露任何财务方面的细节。据悉，此次收购仍需得到反垄断机构的批准。

Five 是英国的自动驾驶初创企业，于 2016 年成立，目前在英国有六处办公地点，团队规模约 160 人，业务方向为云软件、安全保障、机器人和机器学习等方面。

在博世，Five 将与博世一起开发自动驾驶汽车的敏捷项目架构。据悉，这两个团队的软件工程环境非常互补，将合并成一个单一的解决方案。

▲ Five 的自动驾驶技术

博世跨领域计算解决方案部门总裁 Mathias Pillin 说道：“（收购 Five）使我们更接近我们的目标，即发布安全的自动驾驶技术。”

此外，对博世来说，此次收购是巩固博世在软件和自动驾驶领域市场地位的进一步举措。就在不久前，博世收购了高分辨率数字地图公司 Atlatec，扩大了其产品组合。

这也意味着博世将成为唯一一家能够从单一来源为其客户提供自动驾驶所有必要构件的公司 —— 即从执行器、传感器和地图到软件和工程环境等方面。

结语：传统车企和供应商合作共赢

传统车企以及供应商转型往往会遇到很多内部困难，导致进度缓慢。但是大众和博世在转型的过程中，进展还算迅速。当然，这也离不开其多年的积累。

对双方来说，自动驾驶不仅是当前，也是未来一个重要的战略业务领域。大众与博世合作，能够尽快补上其在自动驾驶技术上的短板。

博世一直以来就是自动驾驶领域的创新先行者，凭借其驾驶辅助系统和传感器技术，博世在早期阶段就为其自动驾驶奠定了基础。未来，双方联合开发自动驾驶技术，可以各取所长，达到双赢。