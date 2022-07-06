欧盟正式批准两大数字法规，科技巨头面临巨额罚款

北京时间 7 月 6 日消息，欧洲立法者周二批准了两项具有里程碑意义的数字监管新规，旨在约束谷歌、亚马逊、苹果、Facebook 和微软等科技巨头，但监管机构有限的资源可能会阻碍其执行。

▲ 监管新规旨在限制科技巨头

欧洲议会周二投票批准了这两项法律，一项是针对反竞争行为的《数字市场法》，另一项是针对非法内容的《数字服务法》。今年春天，欧洲议会与欧盟成员国就这两项法律达成了协议。

根据新法规，违反《数字市场法》的企业将最高被处以年度全球营收 10% 的罚款，违反《数字服务法》的企业将最高被处以年度全球营收 6% 的罚款。在某些极端情况下，罚款金额可达到企业年度全球营收的 20%。

欧盟委员会已经成立了一个特别工作组，预计将有大约 80 名官员加入。不过，批评人士认为，这一规模还不够。上个月，欧盟委员会发起了一项 1200 万欧元 (约合 1230 万美元) 的招标项目，聘请专家在四年时间里协助调查和监督合规执行情况。欧盟工业政策主管蒂埃里・布雷顿 (Thierry Breton) 试图解决执法方面的担忧。他表示，在规定实施期间，不同的团队将专注于不同的问题，比如风险评估、通信服务的互操作性和数据访问。