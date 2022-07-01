欧盟地区移动漫游费继续免费，延长至 2032 年

IT之家 7 月 1 日消息，在新规生效后，欧盟国家的公民在欧盟地区内跨境使用智能手机等设备时，可以继续免除缴纳移动漫游费。

移动客户在欧盟使用手机时通常不必担心漫游费，自 2017 年以来，欧盟国家的大多数通讯资费，包括使用的电话、短信和数据，计费为相当于在国内使用。

该法规原定于 2022 年 7 月 1 日到期，因此欧盟将其延长了十年。这意味着欧洲消费者在欧盟 27 个成员国中旅行时可以继续免除大部分额外费用。该法规还增加了一些新内容，包括当相同的网络和技术可用时，在欧盟境外公民需要获得与在国内相同的质量服务。

TechCrunch 指出，虽然这种服务质量提供涵盖 5G，但它不能保证漫游时提供相同的移动网络速度（网络速度可能会有所不同），但欧盟委员会表示，新规则“旨在确保当类似的质量或速度在访问网络可用的情况下，国内运营商应确保漫游服务质量相同。”

此外，更新后的法规将要求网络提供商提高透明度，更好地告知客户漫游时仍会产生额外费用的服务类型，例如拨打客户服务号码、服务中心和保险公司。客户应收到有关任何额外漫游费用的短信。

由于英国已退出欧盟组织，新规定可能不适用于位于英国的移动客户。此前除 Virgin Media O2 外，当用户在欧盟地区旅行时，英国的大多数运营商网络已重新引入了漫游费计费，大多数费用约为 2 英镑 / 每天。