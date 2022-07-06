俄罗斯新法案：尚未设立办事处的外国科技公司最高将被处以去年营收 10% 的罚款

IT之家 7 月 6 日消息，俄罗斯立法部门周二批准了一项新的法案，规定对未能在俄罗斯开设办事处的外国互联网公司实施更严厉的处罚，例如罚款。

俄罗斯规定，自 2021 年 7 月 1 日起，拥有超过 50 万日用户的外国社交媒体巨头须在俄罗斯开设办事处，否则将面临最高至完全禁令的处罚。

现在，在下议院通过该法案后，俄罗斯可能会对 Alphabet 和 Meta 等托管被禁内容的公司处以罚款。与此前相比，现在的罚款可能高达该公司在俄罗斯去年营业额的 10%，重复违规罚款可能高达 20%。

IT之家了解到，俄罗斯国家通信监管机构 Roskomnadzor 去年 11 月列出了 13 家大部分美国公司，这些公司需要在年底前在俄罗斯境内设立办事处。

到目前为止，只有苹果、Spotify 、Rakuten 的即时通讯应用 Viber 和 Likeme 完全遵守了这项规定，不过 Spotify 在 3 月份关闭了其办公室以回应俄罗斯暂停了其流媒体服务。

政府网站显示，包括谷歌、Twitter、TikTok 和 Zoom 四家公司已满足至少一项其他 Roskomnadzor 要求，但尚未建立俄罗斯法律实体或办事处。

此外，聊天工具 Discord、亚马逊的直播部门 Twitch、消息应用程序 Telegram、书签服务 Pinterest 和维基百科所有者维基媒体基金会没有采取任何措施来遵守。