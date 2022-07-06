消息称 Bungie 正与网易合作开发安卓、iOS 版《命运》手游

IT之家 7 月 6 日消息，据报道，Bungie 有一款已经开发了两年多的《命运》手游，这是一款第一人称射击游戏，一款主要以角色为中心的多人游戏，主打幽默和 RPG 元素。

据 The Game Post，Bungie 正在与网易进行合作，开发一款《命运》手机游戏。

IT之家了解到，《命运（Destiny）》是一款第一人称在线射击游戏，于 2014 年 9 月 9 日正式上市，现已登陆 PC、PS4、PS5、Xbox One 和 Xbox Series X / S，设定在神秘的未来世界。玩家可以创建独特和强力的人物，自定义外观和战斗方式，探索整个太阳系。

值得一提的是，网易的一名员工此前曾在 LinkedIn 上发帖称他们正与 Bungie 合作开发“一款未经宣布的 FPS 手游”。

一位熟悉网易开发计划的匿名消息人士对此表示支持，该消息人士向 The Game Post 透露了这款手机游戏的一些细节，称它不会是《命运 2 》或其前身的扩展，而是作为独立游戏。

然而，《命运 2 》的奇特武器是游戏玩法中非常重要的一个方面，Bungie 是否会在移动体验中实施类似的系统还不得而知。

2021 年 9 月，Bungie 针对一个新项目发布了几份招聘广告，而今年 4 月又开始招聘一名移动平台工程师。但目前 Bungie 对这款手游守口如瓶，官方到现在为止都没有透露任何消息。