高合 HiPHi Z 正式发布：60~80 万元，首批 11 月交付

IT之家 7 月 6 日消息，7 月 5 日，高合 HiPhi Z 产品说明会正式上线，新车 Z 高度还原了概念车的设计，尤其是充满机甲风未来感的车身设计和豪华的车内材质。

高合 HiPhi Z 量产版首发并开启开启大定，盲订区间 60~80 万元，7 月 6 日开始在 11 座城市巡演，更具体的内容会在今年 8 月成都车展开启公布，包括最终价和全部配置，将于 2022 年底（首批 11 月）正式交付。

新车长宽高分别为 5036mm、2018mm、1439mm，轴距 3150 mm，定位 GT 轿跑车型；采用未来科幻主义设计风格，搭载星环 ISD 光幕系统，可和路上的其他车辆、行人进行交互。

据介绍，这款新车配备了英伟达 Orin-X 智能驾驶芯片，支持车辆召唤、红绿灯识别、自动避让、拥堵辅助、领航辅助、家庭区域自动泊车等多项辅助驾驶功能。

此外，这款车还配备了 1 颗激光雷达、8 颗感知 + 4 颗环视、5 颗毫米波、12 颗超声波，算上 DMS 摄像头和脱手检测传感器共有 32 颗传感器。

动力方面，高合 HiPhi Z 搭载了 120kWh 电池包，采用 CTP 技术，CLTC 工况下续航可达 705km，整个车身刚度来到了 34900N・m / deg。

配置上，该车搭配全铝前双叉臂独立悬架，后多连杆独立悬架，而空气悬架 + CDC 系统、双向 13.2° 的后轮转向、整车动态控制系统都将出现在新车上。

其他方面，高合 HiPhi Z 采用了类似星际战舰的座舱，单它的方向盘没有配备 HiPhi X 同款的触控板而是更换为了触控按键；它还有一个通过机械臂自由旋转的中控屏，还有 4 个自由度 8 向可调的车载数字机器人 ——HiPhi Bot。

此外，高合携手 Meridian 英国之宝共同为新车打造了音响系统，包括 23 扬声器、1.304 的顶级功放通道比、1920W 1% THD 的超大功率车载功放等等。

IT之家了解到，高合还确认其高阶辅助驾驶功能将在 2023 年陆续上线。