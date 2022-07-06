中国电信：手机号长时间不通话将会被保护性停机

IT之家 7 月 6 日消息，据经济日报报道，近日江西俞女士称，父亲过世后为了留个念想，每个月都给父亲的手机号缴费，但却被中国电信停机且每月仍扣取最低消费额。

对此中国电信客服回应称，该手机号被停机是因为其 60 天以上未通话，想要再次开通需要对手机卡进行公证或保证每 60 天内至少进行一次通话来激活该手机号。

对此，经济日报记者致电了中国电信江西分公司办公室，有关负责人进行了答复称：“经初步核查，为贯彻国家有关部门打击通信信息诈骗的统一部署，我们对长时间未使用的手机号码采取了保护性措施，俞女士家人的手机号就属于这种情况。“并且该负责人还称，在对此号码采取保护性措施时，发送了短信提醒，希望用户及时进行二次实名认证。而在俞女士反映该问题后，中国电信也第一时间安排了核实并复机，不存在乱收费问题。

对于本次事件，南昌市消保委秘书处张新表示，电信号码不等同于普通消费品，其号段属于通信部门管控的有限资源，及时清理沉淀号码属于主管部门的一种内部管理举措。但是，通信部门应当优化服务方式、完善工作机制。并且张新建议运营商在采取停机措施前及时与消费者联系，不应仅以通话次数作为依据进行管理。

IT之家了解到，南昌市律师协会非诉专业委员会主任王林春称，《中华人民共和国民法典》第二百五十二条及《电信网码号资源管理办法》规定，码号资源属于国家所有。电信公司通过申请取得对电话号码的使用权，用户签订电信服务合同给电信、移动公司交付一定的电话费，享有该电话号码及附属功能的使用权，在一定程度上属于租赁关系。王林春称：“用户履行了缴纳话费的义务，电信公司以用户 60 天以上没有通话为由停机，缺乏上位法依据”。